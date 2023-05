Maltempo: Abruzzo, Anas chiude a Casoli il ponte sul fiume Aventino per verifiche

Controlli tecnici al chilometro 57,539 della statale 84 “Frentana”Chieti, 27 mag. – “A seguito delle recenti condizioni meteorologiche avverse, che hanno interessato l’intero territorio ed in particolare il bacino idrografico dell’Aventino, con conseguente innalzamento del livello del fiume”, Anas – come comunica in una nota – sta procedendo, a Casoli (Ch), ad effettuare controlli tecnici sul ponte Aventino 3 situato al chilometro 57,539 della statale 84 “Frentana”. A partire dalle ore 14 di ieri, 26 maggio, “fino a cessata esigenza”, il cavalcavia resterà chiuso al traffico, “al fine di poter eseguire le verifiche tecniche”.Il traffico proveniente da Lanciano (Ch) “viene deviato al chilometro 58,350 della 84 Frentana”. Per i mezzi provenienti da Guardiagrele (Ch) “è attiva la deviazione su viabilità locale al chilometro 56,670 della 84 Frentana”.

(Adnkronos)