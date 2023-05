Comune di Padova: seconda tappa del tour nazionale di “Città in scena – Festival diffuso della rigenerazione urbana”

Si terrà a Padova il 30 maggio presso Auditorium Altinate/San Gaetano la seconda tappa di Città in scena – Festival diffuso della rigenerazione urbana.

Promosso da Ance – Associazione nazionale costruttori edili, Associazione Mecenate 90, Cidac- Associazione delle Città d’Arte e Cultura e Fondazione Musica per Roma, con il patrocinio di In/Arch, il Festival vuole esaltare e valorizzare la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, raccontando i progetti di rigenerazione urbana che in questi ultimi anni si sono realizzati nel Paese.

Protagonisti della seconda tappa di Padova, organizzata con la collaborazione del Comune di Padova e di Ance Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, saranno soprattutto i progetti, una selezione di interventi conclusi di recente o in corso d’opera che fanno capo all’area Nord Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), raccontati da rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese, e commentati da esperti, con l’obiettivo di fornire anche uno sguardo sul futuro, a cominciare proprio dalla sfida del Pnrr che sulla rigenerazione urbana, per tutta l’area prevede investimenti per 900 milioni per il Nord Est.

Le città si confrontano con gli obiettivi indicati dalle 6 Missioni previste dal Pnrr. Rappresentano laboratori dell’innovazione sociale, culturale con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di generare uno sviluppo urbano sostenibile. La rigenerazione urbana rappresenta quindi una grande occasione per ripensare il disegno urbano, favorire la rivoluzione verde, risanare le periferie, mettere in valore il patrimonio abbandonato o in disuso, grazie anche alla partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Dopo Padova, il Festival proseguirà con altre tappe sul territorio italiano e culminerà a Roma a dicembre 2023 con un grande evento all’Auditorium Parco della Musica.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)