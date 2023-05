Comune di Padova: al via gli espropri in via Lago Dolfin per la realizzazione della pista ciclabile

Si parte con gli espropri in via Lago Dolfin, necessari per la realizzazione della tanto richiesta pista ciclopedonale.

Un tratto di 700 metri che in buona parte dovrà essere acquisito dal Comune tramite acquisizione bonaria o esproprio.

“La sicurezza al primo posto: stiamo parlando di un tratto secondario ma che senza un servizio di sicurezza può essere pericoloso perché il flusso di traffico è importante – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi – via Lago Dolfin è la classica strada che collega quartieri, è usata per accorciare il percorso. E così continua il nostro impegno per garantire la sicurezza anche nelle parti più periferiche della città”.

Ieri il vicesindaco ha voluto incontrare nuovamente i residenti, per far vedere nel dettaglio il progetto definitivo, condividere il crono programma degli interventi e ascoltare in modo particolare le esigenze dei proprietari che verranno espropriati per concordare le migliori modalità del passaggio. Le particelle da espropriare sono 29 e coinvolgono circa 40 persone.

Si stima che i lavori cominceranno tra qualche mese per terminare alla fine dell’anno.

Il costo per la realizzazione della ciclabile è di 650 mila euro.

