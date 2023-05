Comune di Padova: 27 maggio XXXII anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia

Il 27 maggio 2023 ricorre il trentaduesimo anniversario della ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia.

Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, la Convenzione è diventata testo fondamentale per il lavoro quotidiano di tutti coloro che si occupano di infanzia ed adolescenza nei 196 paesi che l’hanno ratificata. Per l’occasione Unicef Italia e Anci Associazione nazionale comuni italiani promuovono l’iniziativa “Diritti in Comune” alla quale ha aderito anche il Comune di Padova.

Lo slogan dell’iniziativa è “Nelle politiche comunali ogni bambino e adolescente conta!

