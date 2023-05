AGRIPAPERITIVO DI CAMPAGNA AMICA IN COLLABORAZIONE CON ENAIP DI ROVIGO

In Tassina, al mercato di Coldiretti Rovigo, l’agriaperitivo è stato offerto a tutti i clienti

24 ragazzi dell’Enaip di Rovigo coadiuvati da 3 insegnanti hanno allietato il mercato di Campagna Amica Rovigo stamattina con un colorato e gustoso ‘agriaperitivo’.

Ricorreva martedì scorso, 22 maggio, la Giornata Mondiale della Biodiversità celebrata: per questo il mercato coperto di Campagna Amica Rovigo, in via Vittorio Veneto 87/a a Rovigo nel quartiere Tassina, propone domani 27 maggio l’evento correlato “La biodiversità alimentare: la ricchezza degli alimenti vegetali”. Il programma è stato costruito in collaborazione con l’Enaip Veneto, sede di Rovigo e si è sviluppato in due momenti distinti. Dalle 9 alle 10 si è tenuto un incontro con Caterina Zaghi, formatrice di scienze e di salute alimentare. Dalle 10 alle 12 chef Stefano Verza in collaborazione con la maître Elena Raffa, referente di Enaip Veneto, ha presentato i tagli delle verdure e la loro possibilità di essere unite in modo creativo e in linea con la biodiversità alimentare. Gli studenti della classe 1^ ristorazione della scuola hanno operato con i loro insegnanti e dalle 12 era possibile gustare un aperitivo preparato con i prodotti dei nostri soci di Campagna Amica Rovigo acquistati direttamente al mercato, quindi freschi, di stagione e a filiera cortissima.

Eccolo quindi l’aperitivo buone e sano proposto a tutti i presenti. Sui tavoli, tra le tovaglie colorate, un tripudio di verdure con i vari tagli in base all’uso per la ricetta: a cubetti per accompagnare il riso Carnaroli, a listarelle per il pinzimonio e poi a tozzetti per essere pastellate. Sono stati usato carote, zucchine, finocchio e sedano. Infine, per accontentare tutti, il buffet si è arricchito anche di formaggi e affettati per completare l’aperitivo promosso da Coldiretti e Campagna Amica Rovigo.

Durante l’evento, lo staff di Coldiretti e Campagna Amica Rovigo ha raccolto le firme della petizione contro il cibo sintetico. L’obiettivo è chiedere al Governo di accelerare per avere l’approvazione della legge che finora è solo stata approvata come disegno di legge, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.

(Coldiretti Padova)