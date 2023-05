DOMANI AGRIPAPERITIVO DI CAMPAGNA AMICA Appuntamento in Tassina al mercato di Coldiretti Rovigo con l’agriaperitivo: sarà offerto a tutti i clienti

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità celebrata in tutto il mondo il 22 maggio, il mercato coperto di Campagna Amica Rovigo, in via Vittorio Veneto 87/a a Rovigo nel quartiere Tassina, propone domani 27 maggio l’evento correlato

“La biodiversità alimentare: la ricchezza degli alimenti vegetali”.

Il programma è stato costruito in collaborazione con l’Enaip Veneto, sede di Rovigo e si svilupperà in due momenti distinti. Dalle 9 alle 10 si terrà un incontro con Caterina Zaghi, formatrice di scienze e di salute alimentare. Dalle 10 alle 12, chef Stefano Verza in collaborazione con la maître Elena Raffa, referente di Enaip Veneto, presenteranno i tagli delle verdure e la loro possibilità di essere unite in modo creativo e in linea con la biodiversità alimentare. Lo faranno con i ragazzi della classe 1^ ristorazione della scuola, che opereranno insieme al loro insegnante. Dalle 12.00 sarà possibile partecipare all’Aperitivo day con degustazione delle prelibatezze preparate a cura dell’Enaip con i prodotti dei nostri soci di Campagna Amica Rovigo acquistati direttamente al mercato, quindi freschi, di stagione e a filiera cortissima.

sabato 27 maggio 2023 h. 12 c/o mercato coperto via Vittorio Veneto 87/a Rovigo – quartiere Tassina