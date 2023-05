Comune di Padova: a Padova, per la prima volta in Italia, l’ensemble di musica messicana “Mariachi Los Caballeros”

Per la prima volta in Italia, si esibisce al Teatro Verdi, sabato 27 maggio, alle ore 21:00, nello spettacolo “Serenata messicana”, il più importante ensemble di musica messicana d’Europa, i “Mariachi Los Caballeros”.

Lo spettacolo è dedicato ai veneti che nel corso della storia hanno diffuso, seminato e mantenuto la loro identità non solo in Messico, ma in tutta l’America Latina.

Il rapporto tra Veneto e Messico è esemplificato dalla popolazione della città di Chipilo, situata nella parte centro-orientale del Paese, il cui primo insediamento si data al 5 dicembre 1882. A quella data si censirono 573 persone (534 italiani e 39 messicani), di cui 457 veneti (79.76%) con maggioranza di coloni trevigiani (8 comuni), poi bellunesi (4 comuni) e infine veneziani (1 comune). L’unicità di questa colonia agricola è che Chipilo, ancora oggi, ha conservato elementi culturali tra cui la sua ormai celebre varietà linguistica veneta o cipilegna; non solo, mantiene una numerosa comunità, circa i 2/3 del totale su 4.000 abitanti, che parla il veneto in famiglia.

La serata è organizzata dall’Associazione culturale Italialatinoamerica con il patrocinio del Comune di Padova e propone uno spettacolo che ruota attorno all’esibizione dei “Mariachi Los Caballeros” il più importante ensemble in questo momento nel suo genere in Europa: dodici componenti che suonano e cantano con una originalità interpretativa trascinante tratta dalla musica messicana e latina. Tra le novità dello spettacolo c’è anche la scenografia di questi “Charri Messico-europei” che propongono una musica ereditata dagli italiani emigrati e mai proposta prima in Italia. I “Los Caballeros” per stile di esecuzione, per qualità musicale, per interpretazione dei brani della cultura ispano-latina e proposta scenografica in costume rappresentano un’occasione imperdibile per “festeggiare” i nostri connazionali emigrati. Sono ospiti della serata il tenore Héctor Hernández e la coppia di ballerini Valentina Martini e Constantin Porumb campioni di ballo caraibico.

Valentina Battistella, presidente della III Commissione consiliare che si occupa delle politiche culturali sottolinea: “La nostra Amministrazione è molto contenta di patrocinare questo spettacolo. Questa iniziativa ci piace particolarmente perché accanto all’indubbio valore degli artisti che si esibiscono, e al fascino della musica latino americana, si affianca un richiamo e un omaggio alla cultura e alle tradizioni che gli emigrati italiani e veneti in particolare hanno portato in Messico e in tutta l’America Latina. Una cultura che non solo si è mantenuta sala nelle comunità di origine italiana ma che si è anche integrata in modo fecondo con quella delle popolazioni native e con quelle degli altri immigrati giunti nel continente nell’800. È un appuntamento quindi da non perdere, di grande suggestione e che ci permette anche di apprezzare per la prima volta in Italia l’ensamble dei Mariachi Los Caballeros”.

Hector Hernandez, presidente dell’Associazione culturale Italialatinoamerica, di professione tenore, che sarà tra i protagonisti dello spettacolo spiega: “L’Italianità, in America Latina è ancora molto viva, ed è per noi motivo di emozione e suggestione sapere che questa nazione nella quale vivo da 32 anni, tra altre nazioni che hanno avuto relazioni con il sud america ha saputo seminare, sviluppare e far crescere la propria cultura: per questo lo spettacolo è una festa, che celebra gli italiani emigrati in sud america e la cultura e le tradizioni di questo paese e delle sue regioni. Rendiamo omaggio a questa italianità viva e al Veneto che è stato il pilastro fondamentale dell’immigrazione italiana in America Latina. Una immigrazione molto diversa da quella spagnola, sostenuta dalle armi, con spirito di conquistatori. Questo è un evento esclusivo, che sarà presentato da una bravissima insegnante di danza padovana la professoressa Cristina Molena, e ospiterà anche due campioni di ballo caraibico perché così abbracciamo tutto il latino america e non solo il Messico. Sono fiero di aver portato questi artisti quia Padova e devo ringraziare i numerosi sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa serata, senza i quali, noi come associazione non avremmo potuto fare molto nonostante l’aiuto e il sostegno del Comune di Padova e dell’ assessore Andrea Colasion che, assieme alla consigliere Valentina Battistella voglio ringraziare di cuore”.

