In pista per un sorriso: iniziativa benefica per raccogliere fondi e regalare un’emozione a tutti i ragazzi

Alle Osterie Meccaniche di AbanoTerme il vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella ha partecipato alla presentazione dell’evento “In pista per un sorriso”, in programma sabato 27 Maggio 2023, dalle 15 alle 19, in Piazza Mercato a Montegrotto Terme.

Il programma prevede una grande esposizione di supercar che verranno guidate da piloti professionisti, con la presenza di un elicottero ed autobus storico. Ci saranno anche i Vigili del Fuoco con i loro automezzi e la Guardia di Finanza con i cani, solitamente impegnati nei servizi anti spaccio, a disposizione per un giorno dei più piccini.

L’iniziativa è a scopo benefico e vuole regalare un momento di spensieratezza ai ragazzi e ragazze con disabilità e per raccogliere fondi per la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

L’evento è organizzato dal Comune di Montegrotto Terme e dalla Polisportiva Montegrotto Terme in collaborazione con Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto Odv, Io Amo La Vita e Thermae Abano Montegrotto ed il sostegno delle realtà economiche locali e degli sponsor ufficiali.

(Provincia di Padova)