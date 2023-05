Toscana, Giani “Oggi ispettori ministero per valutare danni maltempo”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi verranno gli ispettori del ministero per poter fare le schede tecniche e quindi consentire al prossimo Consiglio dei ministri di inserire anche i Comuni della Toscana nella decretazione di urgenza per calamità”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento oggi a Firenze, i merito ai danni causati dal maltempo in Alto Mugello. “Oggi vediamo il danno su una strada e sembra che siano crollati 50 metri – ha aggiunto Giani -, ma in realtà quando verificheremo la situazione ci accorgeremo che è talmente smottato il terreno che probabilmente dovremo rifarne 500 di metri”.

Nelle montagne, ha poi spiegato Giani, “vi sono stati danni forse peggiori di quelli avvenuti in pianura perchè lì stanno avvenendo dei movimenti nelle montagne che rischiano di obbligarci e rifare in modo diverso anche i tracciati delle strade. Sono più di 200 le frane e quantificarle significa non solo verificare il danno contingente ma pensare a quanto spenderemo per qualcosa che non è solo risanare il danno ma di sagomare in modo diverso le strade che sono molto compromesse da questa calamità. Spero che i tecnici del ministero possano tenere conto di questa visione”, ha concluso.

