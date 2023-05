Musica al Museo 2023

Rassegna estiva di concerti nel Chiostro Albini dei Musei Civici agli Eremitani a cura degli Amici della Musica di Padova.

In cartellone cinque appuntamenti nei mesi di giugno/luglio e settembre.

Apertura il 21 giugno, ore 18.00 con un concerto del Quartetto Eros, evento inserito anche nel Festival itinerante Musica con Vista 2022, che si svolge da giugno al settembre e percorre tutta Italia, da Trento a Palermo.

I concerti diffusi in tutta Italia, fra cui anche quello di Padova, sono le tappe di un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese.

Programma

29 giugno, ore 18.00

Elena Bertuzzi, soprano e Ilaria Fantin, arciliuto

Programma

Tarquinio Merula – Sentirete una canzonetta; Folle è ben che si crede

Andrea Falconieri – Passacaglia in do minore (liuto)

Luigi Rossi – Mio ben

Girolamo Frescobaldi – Se l’aura spira

Barbara Strozzi – Che si può fare?; Amor dormiglione

Giulio Caccini – Amor ch’attendi

Giovanni Stefani – Amante felice

Anonimo veneto – Mi credeva d’essere sola (canzone da battello); So stuffo de sto caldo (canzone da battello)

6 luglio, ore 18.00

Marina Margheri, violoncello

Premio delle arti 2022

Programma

Johann Sebastian Bach – Suite n. 3 BWV 1009

Peteris Vasks – Grāmata Čellam

Gaspar Cassadó – Suite

Giovanni Sollima – Lamentatio

7 settembre, ore 18.00

Amor cortese, schiavitù d’amore

Elisabetta De Mircovich, voce, symphonia, viella, violoncello barocco

Matteo Zenatti, voce, arpa salterio, arpa rinascimentale

Programma

Benedetto Ferrari – Voglio di vita uscir

Stefano Landi – Chiudete gli occhi

Raimbaut de Vaqueiras – Guerra ni plaitz no so bon

Anonimo – Dulcis amor

Claudio Monteverdi – Sì dolce’l tormento

Hildegard von Bingen – O dulcissime amator, o dulcissime amplexator

The Velvet Underground – Venus in furs

Oswald Von Wolkenstein – Es seusst von orient

Francesco Landini – S’i ti son stato

Magister Piero – Con dolce brama

Fabrizio De André – La ballata dell’amore cieco

Depeche Mode – Master and Servant

14 settembre, ore 18.00

Le due Selene

Aran Spignoli Soria, arpa e Nora Spignoli Soria, arpa

Programma

Pietro Domenico Paradisi – Toccata

Henriette Renié – Dance Caprice

Pedro José Blanco – Concierto de dos organos

Marcel Tournier – Quatre préludes; Féerie. Prélude et Danse pour la harpe (Aran Spigoli Soria)

Bernard Andrès – Parvis. Cortège et Danse

Guillaume Connesson – Toccata per arpa (Nora Spigoli Soria)

Jean Michel Damase – Sonatina per due arpe

Informazioni

Biglietto unico: 5€

I biglietti sono disponibili presso il circuito 2tickets.it; presso Gabbia Dischi, via Dante 8; al botteghino del concerto

Prenotazione obbligatoria

[email protected]

Tel. 0498756763