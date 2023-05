LA CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E GLI IMPEGNI PER GLI AGRICOLTORI

TITOLO IMPEGNI DELL’AZIENDA

Mantenimento dei prati permanenti (BCAA 1) Per prato permanente viene inteso un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda né arato da cinque anni o più. Per preservare ed incrementare il contenuto di carbonio, la norma stabilisce che a livello nazionale, il rapporto tra la superficie agricola investita a prato permanente (PP)e la superficie agricola totale (SAT), non deve diminuire oltre al 5% rispetto al medesimo rapporto determinato nel 2018. Per effettuare la “rottura” dei prati permanenti, l’azienda deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo pagatore. Coloro i quali hanno ricevuto un’autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro “ordinario”. Se la conversione avvenisse senza chiederne l’autorizzazione, viene commessa una violazione e l’azienda viene iscritta in un registro “prioritario”. Nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta o della soglia massima ammessa, le aziende iscritte nel registro “prioritario” sono chiamate, prima degli iscritti al registro “ordinario”, a ripristinare la superficie di infrazione entro l’anno successivo. Non è possibile convertire i prati permanenti all’interno delle Aree Natura 2000.

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi (BCAA 3) Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie. E’ prevista una deroga solo in presenza di emergenza di carattere fitosanitario e non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili (BCAA 6) Prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli nei mesi invernali, al fine di prevenire fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto della sostanza organica. L’intervallo di copertura è previsto in un periodo di 60 giorni consecutivi, all’interno del periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio. Si ha l’obbligo di eseguire una delle seguenti azioni: 1. copertura naturale (continua o non omogenea) o seminata (coltura autunno-vernina); 2. lasciare in campo i residui della coltura precedente. Ai fini del rispetto della presenta norma, sono permesse solamente le lavorazioni che non alterino la coperture del terreno o che mantengano i residui della coltura precedente senza interramento. In preparazione delle colture primaverili è possibile tra il 15 settembre ed il 15 maggio, effettuare operazioni colturali di arature, a seguito della quale non è possibile procedere con ulteriori lavorazioni per un periodo successivo di 60 giorni.

Rotazione delle colture nei seminativi (BCAA 7) Ai fini della salvaguardia della struttura fisica del suolo, la fertilità chimica e l’attività biologica, per ogni appezzamento, è prevista una rotazione annuale delle colture. Vengono escluse dalla norma le colture pluriennali, foraggere e terreni lasciati a riposo. La rotazione colturale viene intesa come la successione di coltivazioni di diverso genere botanico. Non è quindi ammessa ad esempio, la semina per due anni consecutivi di un cereale. Viene consentita, ai fini del rispetto della norma, la semina di una coltura secondaria, purché presente in campo per almeno 90 giorni e portata a completamento del ciclo produttivo. La semina di un cereale per due anni consecutivi è dunque ammessa solamente se intervallato da coltura secondaria. ZONA MONTANA (tutta la provincia di Belluno) Su tali zone, caratterizzate da una poca possibilità di diversificazione, una coltura può essere ripetuta per massimo 3 anni consecutivi sullo stesso appezzamento solamente se: a. sullo stesso appezzamento viene seminata una coltura secondaria; b. ogni anno viene garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminativo. Il cambio coltura che viene soddisfatto anche con la semina di colture secondarie, sempre sul 35% della superficie. ESENZIONI Sono esentate dall’obbligo della rotazione le aziende: a. I cui seminativi sono utilizzati per almeno il 75% da colture per la produzione di foraggere, o terreni lasciati a riposo o investiti a leguminose o una combinazione di questi; oppure b. la cui SAU è costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per produzione di foraggere, oppure c. aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ha; d. aziende biologiche e certificate SQNPI. DEROGA La norma viene applicata dal 2024, ad eccezione delle aziende che aderiscono ad misure agroambientali del PSR Veneto e/o che richiedono premi regimi ecologici (Eco-schemi). ESEMPI Anni Coltura principale Ammissibilità Esempio 1 1° anno Grano NO 2° anno Grano Esempio 2 1° anno Grano SI 2° anno Mais Esempio 3 1° anno Loietto (prima coltura) – Mais (seconda coltura) SI 2° anno Loietto (prima coltura) – Mais (seconda coltura) Esempio 4 1° anno Erba medica SI 2° anno Erba medica

Tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio (BCAA 8) Ai fini del rispetto della norma sono previsti tre tipi di impegno: a. destinare almeno il 4% della superfice coltivata a seminativo a utilizzi non produttivi. Si deve quindi: -lasciare a riposo dei terreni dal 01 gennaio al 30 giugno, oppure -individuare eventuali fasce tampone e inerbite, muretti a secco, margini dei campi che possono rientrare tra gli elementi improduttivi dell’azienda. b. conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio (naturali o semi-naturali): stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie, fossati e canali, margini dei campi. c. divieto di potatura di alberi ed arbusti tra il 15 marzo ed il 15 agosto, al fine di preservare il periodo di riproduzione e nidificazione degli uccelli. ESENZIONI Vengono esentate dal rispetto della norma di cui al punto A. le aziende: a) I cui seminativi sono utilizzati per almeno il 75% da colture per la produzione di foraggere, o terreni lasciati a riposo o investiti a leguminose o una combinazione di questi; oppure b) la cui SAU è costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per produzione di foraggere, oppure c) aziende con superficie a seminativo inferiore a 10 ha; DEROGA La norma viene applicata dal 2024, ad eccezione delle aziende che aderiscono ad misure agroambientali del PSR Veneto e/o che richiedono premi regimi ecologici (Eco-schemi).