Comune di Padova: a Padova i viaggiatori di “Klick’s on ways”

Un gruppo di dieci viaggiatori, otto dei quali con esigenze specifiche di mobilità, stanno attraversando il Veneto, partendo da Negrar di Valpolicella, con l’obiettivo di raggiungere Motta di Livenza.

Sono i protagonisti di Klick’s on ways, l’iniziativa dell’organizzazione di volontariato Free Wheels di promozione del turismo lento che porta persone a mobilità ridotta a viaggiare in autonomia attraverso le regioni, per strade e sentieri.

Il gruppo che sta viaggiando alla volta di Motta di Livenza è passato da Padova martedì 23, mattina, nel corso della tappa tra Camposampiero e Dolo, e ha incontrato l’assessore Diego Bonavina in rappresentanza dell’Amministrazione comunale alle ore 13:30 sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)