SUCCESSI VENETI AL WORLD CUP MARTIAL ARTS E GRAN GALA’ DELLE ARTI MARZIALI

Sabato 13 e Domenica 14 maggio, la Fesam ha organizzato presso il MultiEventi Sport Domus di San Marino la 11^ edizione della World Cup Martial Arts (Mma light, Mma full, Karate, Kick Boxing, Kick light, Light contact, Full contact Muay Thai, K1, Free Punch).

La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da numerose nazioni quali Spagna, Marocco, Lussemburgo, Francia, Slovenia, Israele, oltre naturalmente a San Marino ed Italia. Gli spettatori hanno assistito ad un totale di almeno 700 gare nel corso dei due giorni di gare.

A combattere e vincere la prestigiosa “Coppa del Mondo delle Arti Marziali“ sono stati i 2 atleti della Carollo Academy, ovvero Alberto Cavinato al suo debutto nel Free Punch e l’ormai noto Lorenzo Guarise, già detentore di diversi titoli nazionali, il quale ha primeggiato nel Mma full contact e, a soli 16 anni, dimostra di avere ormai le carte in regola per poter diventare una promessa a livello nazionale in questa disciplina.

Un’altra grande manifestazione, il Gran Galà delle Arti Marziali, sotto l’egida della Fijlkam e della Federkombat, si è a svolta sabato 13 maggio a Pordenone dove atleti dilettanti e professionisti si sono sfidati nell’ottagono allestito sul palco del suggestivo Auditorium Concordia.

Il pubblico ha assistito a 8 match dilettanti e 6 match professionisti nelle discipline del Grappling, Kick Boxing e Mma.

Erano presenti anche campioni di livello mondiale quali Istrate e Murug.

Uno degli incontri più importanti della serata, un match Pro di K1, ha visto il famoso Luka Musobelliu della Carollo Academy battere un atleta molto conosciuto ed esperto nella disciplina e con alle spalle molti più anni di allenamento. L’incontro è stato acclamatissimo e seguito da un folto pubblico diviso da un’accesa tifoseria rivolta ad entrambi gli atleti. Alla fine comunque il dominatore di tutti e 3 i round è stato Musobelliu che ha inflitto moltissimi colpi durissimi, non facendolo mai entrare bene in gara, all’esperto atleta marocchino Farhani Khalid che incredibilmente non ha ceduto al ko dimostrando una grande tenacia e resistenza ai pesanti colpi subiti.

Da una piccola cittadina, Castelfranco Veneto, grazie all’ottimo e prestigioso lavoro della Carollo Academy e del suo fondatore Andrea Carollo, nascono giovani promesse e si affermano noti campioni, un onore ed una grande soddisfazione per il Veneto e per l’Italia.

