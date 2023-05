Il Doge è partito!!

Il busto in terracotta del doge veneziano Paolo Renier, opera di Antonio Canova, è stato imballato e inscatolato e dal Museo Bottacin è volato negli Stati Uniti. Sarà esposto all’importante mostra “Canova: sketching in clay” che si svolgerà dall’11 giugno al 9 ottobre 2023 alla National Gallery of Art di Washington, e dal 19 novembre 2023 al 18 marzo 2024 presso The Art Institute of Chicago.

Alla mostra saranno presenti molti dei modelli in terracotta di Antonio Canova. Numerosi i prestiti provenienti dall’Italia, in particolare dal Veneto.

Lavorati con rapidi gesti delle dita e strumenti di lavoro, questi modelli sono opere uniche, recano la traccia lasciata dalla mano dell’artista e sono contraddistinte da un trattamento libero che richiedeva velocità e destrezza d’esecuzione. Sorprendentemente moderni nel loro modellato.

la mostra https://bit.ly/45ynr9M

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)