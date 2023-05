Giovani, Salute, Stili di vita: 800 studenti partecipano a un grande convegno

800 ragazzi delle scuole superiori di Padova e provincia nella mattinata di oggi hanno parteciapto, nella bellissima cornice di Palazzo della Ragione all’ evento “Giovani, Salute e Stili di Vita“.

L’appuntamento è stato la terza tappa di un cammino di promozione di sani stili di vita in nato dalla collaborazione tra Dipartimento Salute Donna e Bambino, Azienda Ospedale, Università, Provincia di Padova, Comune di Padova, Regione Veneto, Fondazione Salus Pueri e Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”. La Carta di Padova (allegata in calce all’articolo, nda) è un documento che si rivolge a giovani, genitori, medici, pediatri, educatori, insegnanti, ponendosi l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di un apprendimento culturale e comportamentale, già nei primi anni di vita, volto a favorire l’adozione precoce di un insieme armonico di corretti stili di vita per promuovere la salute.

L’iniziativa fa parte del programma per gli 800 anni dell’Università di Padova; da qui la scelta simbolica di far partecipare proprio 800 ragazzi al grande evento di oggi.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, del vicesindaco Andrea Micalizzi, del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale Giuseppe Dal Ben e della Pro Rettrice Monica Fedeli, il vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, ha introdotto la mattinata: “Le abitudini e gli stili di vita tendono a irrigidirsi con l’età, per questo è giusto e soprattutto decisivo che ci si preoccupi che le nuove generazioni conoscano i rischi a cui vanno incontro nell’età adulta e quanto è facile adottare delle abitudini, dei comportamenti virtuosi, anche semplici, che non vanno vissuti come sacrifici, ma, al contrario, sono mosse intelligenti per preservare la salute e prevenire patologie importanti. C’è una grande sintonia di intenti tra le istituzioni per migliorare la conoscenza del rapporto tra salute e stili di vita e la partecipazione di un numero così elevato di studenti, provenienti da scuole di diverse aree geografiche e con differenti indirizzi di studio, ci conferma che ci siano tutti i presupposti per lavorare insieme e ottenere buoni risultati”.

Le ragazze e i ragazzi hanno, quindi, ascoltato e dialogato con gli specialisti della Pediatria ma anche con testimonial “idol teen” come l’attore Ludovico Tersigni e la cantante Chiara Luppi.

“Oggi vorremmo far capire che la salute non è solo una cosa vostra personale, ma un qualcosa che riguarda la società. Se voi state bene anche la società sta bene e prendendoci cura di noi ci prendiamo cura anche degli alt” ha sottolineato il Prof. Giorgio Perilongo, Direttore della Clinica Pediatrica.”La Salute si costruisce fin da giovani, oggi vi raccontiamo cosa potete fare”. Il Prof Eugenio Baraldi, Direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino ha lanciato una sfida: “Voglio convincere dieci di voi a smettere di fumare e cento a non iniziare”.

Obiettivo dell’appuntamento era quello di condividere con ragazze e ragazzi l’importanza di come, acquisiti precocemente in età giovanile, gli stili di vita sani contribuiscano a prevenire le malattie cardiovascolari, i tumori, le patologie respiratorie, il diabete, l’obesità. Ricordare che uno dei fattori concausali del loro insorgere sono proprio scorrette abitudini di vita, i cosiddetti “Grandi 6”: l’inattività fisica, l’eccessivo screen-time, una inadeguata alimentazione, il fumo, l’alcol, la sedentarietà.

Per tale motivo il programma dell’incontro è stato pensato con un’alternanza di interventi e flash di stimolo, utilizzo di tecnologie virtuali e soprattutto con una serie di attività in cui sono stati coinvolti i ragazzi attivamente, terminate con un nastro rosso, tenuto dai partecipanti, che ha attraversato tutta la sala in tutte le direzioni per costruire una rete di relazioni non solo virtuale, ma fisica.

“Il nostro ambizioso obiettivo – conclude il Prof. Eugenio Baraldi, Direttore del Dipartimento SDB e Coordinatore del Progetto Stili di Vita – è che il progetto Giovani, Salute e Stili di Vita sia di stimolo per le istituzioni, affinché Padova diventi la “Capitale Europea dei Sani Stili di Vita nei Giovani” e dia il via ad una grande campagna di promozione della salute che li veda protagonisti“.

(Provincia di Padova)