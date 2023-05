Adriatic Sea Summit, Fedriga “Sistema logistico Friuli all’avanguardia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Trieste e la portualità del Friuli Venezia Giulia sono protagonisti nel contesto dell’Italia come piattaforma logistica europea e di un Mediterraneo che sta diventando sempre più centrale, considerando anche la drammatica situazione internazionale: in questo si rafforza ulteriormente il sistema regionale dei porti – Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro – e degli interporti ma soprattutto l’alleanza con gli altri interporti del centro e sud Europa per garantire la sicurezza delle filiere”. E’ quanto ha sostenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga aprendo i lavori dell’Adriatic Sea Summit , promosso al Trieste Convention Center del Porto Vecchio da Il Piccolo, Il Secolo XIX, The MediTelelegraph e L’Avvisatore Marittimo.

Fedriha ha evidenziato che “il successo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia è dovuto al fatto che tutti i soggetti del territorio hanno lavorato in sinergia e in alleanza”.

“Questo sistema Paese e sistema Europa in cui abbiamo un ruolo fondamentale – ha rilevato il governatore – ha il compito di difendere la filiera europea e quindi la sua libertà, esposta ai rischi che possono derivare da situazioni di instabilità o da decisioni di altri Paesi i quali, come si è visto, possono determinare che cosa fare arrivare nel nostro continente e che cosa no. Inoltre – basti pensare all’accordo tra il Friuli Venezia Giulia e la Lituania – il sistema logistico Fvg può collegare aree oggi escluse dalle tratte per motivi geopolitici”.

Fedriga si è augurato quindi che “sempre più Paesi possano vedere nel nostro territorio uno snodo strategico e una grande opportunità”.

Per quanto riguarda il tema della Via della Seta, secondo il governatore, “i rapporti commerciali si possono avere con molti Paesi, ma i rapporti strutturali e strategici bisogna averli con i partner occidentali”. All’Adriatic Sea Summit hanno partecipato anche gli assessori regionali alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi e alle Finanze Barbara Zilli.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).