I numeri della stagione 2022_23

È ufficialmente terminata la stagione sportiva 2022_23. L’ultimo atto di mercoledì sera ha decretato l’Itas Trentino Campione d’Italia, ma si può essere soddisfatti anche del cammino che riguarda i nostri colori, visto il brillante finale di stagione (arrivati a un passo dalla finale PlayOff 5° posto) ma soprattutto per il raggiungimento dell’obiettivo di giocare la SuperLega anche nella prossima stagione.

I NUMERI. I numeri dei bianconeri sono eloquenti, con ben 31 match disputati per un totale di 118 set tra Regular Season, Preliminari PlayOff 5° posto e PlayOff 5° posto. Andando nel dettaglio dei gesti tecnici, Pallavolo Padova ha messo a referto 156 ace e 198 muri vincenti siglando nell’arco della stagioneben 1788 punti.

Un dato importantissimo è quello che riguarda il pubblico che nel corso delle 15 partite giocate alla Kioene Arena è accorso sempre in massa, portando ad un complessivo di 38.058 spettatori stagionali (oltre 2.500 di media a partita). Un numero eloquente, che permette a Padova di essere stabilmente tra le primissime posizioni in SuperLega, una conferma del calore e della passione che tifosi e città nutrono nei confronti della squadra.

UN GRANDE TEAM FUORI DAL CAMPO. Pallavolo Padova ha voluto coinvolgere tutti i suoi 90 sponsor in ben 9 eventi dedicati nel corso dell’anno.

Fare squadra in campo e fuori, avere una visione comune e una strategia condivisa che punta a far crescere la società anno dopo anno ampliando il network di aziende partner è stata la ricetta che ha permesso di raggiungere, tutti insieme (squadra, società, sponsor e tifosi), l’obiettivo sportivo finale.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)