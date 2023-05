Sentieri sonori: i Colli Euganei con i suoni del mondo

Torna l’atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. A partire da sabato 10 giugno, per sei settimane il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per sei concerti che riunisce artisti provenienti da tutto il mondo. Sarà infatti un’edizione legata alle sonorità della world music: dalla Spagna ai Balcani passando per Brasile, Giappone e Irlanda.

La rassegna è un’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Regionale dei Colli Euganei, riconoscimento attestato da Europarc Federation, federazione degli enti gestori di aree protette Europee. Quest’anno il progetto si pone due ulteriori obiettivi: sviluppare il potenziale del festival come occasione per coltivare coesione e inclusione sociale, migliorare la sostenibilità del programma e la potenzialità educativa. Continua anche la collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova. Anche quest’anno, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento proteggendo le foreste esistenti e piantando nuovi alberi in zone selezionate

“Sono lieto di poter esprimere il sostegno della Provincia di Padova alla VII edizione di Sentieri Sonori – ha dichiarato il vicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. – Chi unisce musica, trekking e natura nei suggestivi Colli Euganei compie un’operazione territoriale che riassume benissimo la missione anche del nostro Ente. Questa edizione, dedicata alla world music, promette peraltro di offrire un viaggio emozionante attraverso le sonorità di vari angoli del mondo. Sono particolarmente felice di vedere che l’evento si pone anche obiettivi importanti in termini di coesione sociale, sostenibilità ed educazione ambientale”.

“Iniziativa lodevole che unisce la scoperta del nostro territorio ad un messaggio di sostenibilità ambientale e sociale – ha commentato Antonio Scarabello, presidente vicario del Parco Regionale dei Colli Euganei – Un’iniziativa molto apprezzata da tutto il territorio che per l’estate offre una serie di eventi che mettono in luce i luoghi più significativi del nostro territorio, sia sotto il profilo naturalistico che ricreativo. Questo format speciale non solo valorizza il turista, ma comunica un messaggio preciso: “Tutto quello che ci circonda deve essere valorizzato, custodito e mantenuto”. La partecipazione e il contributo di numerosi enti, tra cui la Provincia, il Parco Colli e i Comuni del territorio, conferiscono ancora più significato a un evento che si sta evolvendo e diventando un format che si sposa appieno con gli indirizzi di promozione del territorio»

“Siamo contenti di ritornare con questo progetto che ha l’obiettivo di promuovere le ricchezze dei Colli Euganei attraverso un festival diffuso di musica dal vivo e sempre più attento alla sostenibilità. – ha commentato Andrea Vedovato, presidente di Associazione Play APS – I percorsi sono progettati per guidare il pubblico verso luoghi che non solo presentano pregio naturalistico, storico e culturale, ma offrono anche un’atmosfera emotivamente suggestiva, creando così una cornice ideale per ospitare concerti dal vivo con un basso impatto acustico. Non solo siamo impegnati nella promozione della sostenibilità ambientale, ma anche nella promozione dell’inclusione sociale. Il nostro programma è stato sviluppato con l’obiettivo non solo di offrire momenti di spettacolo, ma anche di permettere alle persone di scoprire angoli nascosti dei Colli Euganei attraverso l’esplorazione del territorio. Vogliamo offrire un’esperienza che unisca divertimento e scoperta, abbracciando sia l’aspetto ambientale che quello sociale.”

Il programma è stato sviluppato come occasione per portare alla scoperta di angoli nascosti dei Colli attraverso l’esplorazione del territorio. “La meta si raggiunge sempre a piedi, lasciando lontane le auto, con un percorso escursionistico che porta in un luogo immerso nella natura, con una vista panoramica e isolato – ha aggiunto Francesco Loreggian, guida naturalistica – L’educazione ambientale è un pilastro fondamentale per la protezione e la valorizzazione del territorio dei Colli Euganei. Ci piace pensare che la musica, in questo contesto, ci aiuti a far vivere una esperienza veramente immersiva, in cui la natura abbraccia i partecipanti e lascia una forte impronta su cui fare crescere i valori della sostenibilità”.

Non soltanto sostenibilità ambientale, ma anche inclusione sociale. Quest’anno Sentieri Sonori partecipa al progetto “Tutti Inclusi” che mira a promuovere la salute, il benessere e la cura, migliorando l’offerta turistica del bacino termale e rendendola accessibile a tutte le persone. “L’obiettivo è valorizzare l’inclusione come tratto distintivo di un territorio che già eccelle in termini di accoglienza, ospitalità, ambiente naturale, cultura, enogastronomia, sport e divertimento – ha commentato Tiziana Boggian a nome di Solaris – Grazie alla collaborazione tra Istituzioni, enti del Terzo Settore, aziende del comparto alberghiero e l’ente di Promozione Turistica, ci cercherà di diffondere l’ inclusione delle persone con disabilità favorito anche dalla creazione di infrastrutture accessibili. All’interno della manifestazione saranno presenti giovani con disabilità di alcune cooperative sociali che daranno un supporto logistico ed organizzativo allo svolgimento della rassegna”.

In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante.

– L’evento, ideato dall’Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariparo, con il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Galzignano Terme. L’evento gode anche del patrocinio e del contributo del Parco Regionale dei Colli Euganei, Turismo sociale e inclusivo nel Veneto, AULSS 6, Città di Abano Terme, Comune di Lozzo Atesino, Città di Montegrotto Terme e Comune di Teolo.

(Provincia di Padova)