Este: IL CORTILE DEI LIBRI (E DEI LETTORI) 2023 …DEL GIOVEDI’

Da giovedì 25 maggio, per la rassegna nazionale “Maggio dei Libri” e il contenitore “Vèstiti di libri” delle biblioteche aderenti al Consorzio Biblioteche Padovane Associate, torna sullo spazio antistante Villa Dolfin Boldù la serie di incontri pomeridianiserali pre-estivi, ad ingresso libero, organizzati dalla Biblioteca Civica-Assessorato alla Cultura.

Il programma:

25 maggio, ore 18.00 – Vincenzo Guariento presenta C’ERA UNA VOLTA IL MIRACOLO Si quaeris miracula (Chiado Editorial 2022) e dialoga con Luigia Businarolo

La base comune sulla quale le tre maggiori religioni monoteistiche costruiscono la loro verità è la narrazione dei miracoli, che ognuna riporta nella propria scrittura sacra con cui Dio si è rivelato agli uomini.

Ma tali fatti prodigiosi divini, a prescindere dalla loro appartenenza a questa o a quella religione, non sono dimostrabili. Sono eventi per essenza misteriosi: se fossero svelabili, non avrebbe più senso l’esistenza dell’atto di fede che queste dottrine religiose richiedono ai credenti in esse.

L’autore di questo volume, cresciuto nel profondo Sud del Veneto, si pone degli interrogativi alla ricerca di risposte personali al senso ultimo dell’esistenza umana.

Il ricavato della vendita del volume è interamente devoluto a Fondazione Don Bosco nel mondo, Missionari Comboniani e Save the Children.

1° giugno, ore 18.00 – Rossella Pretto presenta LA VITA INCAUTA (Editoriale Scientifica 2023) e dialoga con Davide Antonio Pio

E’ un libro che non assomiglia a nessun altro, composto di diverse anime, come un puzzle formato da tessere apparentemente incongrue. È prima di tutto un reportage letterario di un viaggio compiuto sulle tracce della tomba di Macbeth, in Scozia; da Glasgow all’isola di Iona, nelle Ebridi, a Inverness, porta delle Highlands e loro capitale. Il tempo, quasi congelato come in un’arcana attesa, è quello immediatamente precedente lo scoppio della pandemia.

E’ un viaggio nell’esplorazione «del male e dell’oscurità in cui si viene gettati dalla scelta sbagliata, dall’azione iniqua», con la consapevolezza che, a conti fatti, solo se incauta la vita val la pena di essere vissuta.

Rossella Pretto (Vicenza, 1978) poetessa, traduttrice e scrittrice, è presente in importanti antologie poetiche.

8 giugno, ore 21.15 – Luisella Fogo presenta I TROVATORI ALLE CORTI DI ESTE, CALAONE E FERRARA. Il più importante focolaio trobadorico del XIII secolo

(F.lli Zampieron, 2019) Relaziona Francesco Iori, con proiezioni ed esecuzioni della Civica Scuola di Musica Città di Este

e partecipazione di figuranti della Corte Medievale di Valle San Giorgio

Questo saggio vuole offrire una veduta d’insieme sulla natura dinamica della nostra lingua e in particolare sulla presenza del trovatore occitano Aimeric de Peguilhan nei castelli di Este e Calaone, dove visse vent’anni e anticipò con raffinata sensibilità le istanze di una poesia futura, imprimendo una svolta alla lirica italiana ed europea del XIII secolo.

La millenaria Casa d’Este con il suo mecenatismo ha contribuito a trasformare e a rendere più ricco l’idioma italiano e a far grande la storia dell’Alto Medioevo.

L’estense Luisella Fogo, artista, docente e giornalista, è curatrice di numerosi eventi culturali nel Veneto: dalle mostre agli spettacoli agli incontri divulgativi sulla storia e le tradizioni del territorio.

In caso di maltempo: Sala Emeroteca (fino a disponibilità di posti)

Informazioni: Biblioteca Civica – Via A. Zanchi, 17

Tel. 0429 619044 o mail [email protected]

Lunedì, mercoledì e venerdì , ore 8.30-13.00 e 15.00-19.00

Martedì e giovedì, ore 15.00-19.00 Sabato, ore 8.30-12.00

