AUTONOMIA DIFFERENZIATA. UN CONVEGNO IN CONFCOMMERCIO CON MARIO BERTOLISSI

IN CONFCOMMERCIO UN CONVEGNO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA (RELATORE IL PROF. MARIO BERTOLISSI) METTE IN EVIDENZA LA VALENZA TUTTA POLITICA DEL PROVVEDIMENTO.

BERTIN (CONFCOMMERCIO VENETO E ASCOM PADOVA): “DALLA POLITICA I VENETI SI ATTENDONO RISPOSTE”

L’incontro era stato programmato da tempo ma la tempistica ha voluto che incrociasse la polemica sull’autonomia conseguente alla pubblicazione del documento pubblicato sulle pagine ufficiali del Senato che boccia il testo Calderoli perché presenterebbe “alcune criticità” e ci sarebbe il “rischio di disparità economiche fra le regioni”.

Così “L’autonomia differenziata: percorsi di approfondimento” organizzato da Confcommercio a Roma nella propria sede di piazza Belli, se proprio non ha rappresentato un controcanto, è stata di sicura una lettura in controluce di una questione che, soprattutto in Veneto, continua ad essere tra i temi presenti nella parte alta delle priorità.

E proprio per questo, Confcommercio aveva chiesto al presidente di Confcommercio Veneto e Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin, di farsi parte diligente per fare in modo che uno dei relatori (l’altro è stato il prof. Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università Roma Tre) fosse il prof. Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Padova e grande conoscitore della materia.

Aperto dall’introduzione di Giovanni Da Pozzo, vicepresidente confederale incaricato per le Unioni Regionali, il convegno ha dapprima visto presentare i contenuti del provvedimento sull’autonomia differenziata da parte della professoressa Giovanna Pistorio, associata di istituzioni di diritto pubblico all’Università di Roma Tre, per poi entrare nel vivo del confronto tra Bertolissi e Celotto.

Un confronto che ha avuto più punti di condivisione che non di differenziazione e che ha messo in risalto come l’autonomia avrebbe il pregio di portare le responsabilità, economiche e politiche, in periferia.

“Bertolissi – ha commentato il presidente Bertin, presente all’incontro col direttore generale dell’Ascom, Otello Vendramin – ha svolto una disamina puntuale che ha evidenziato come l’opposizione al progetto sia tutta politica anche quando, come nel caso del documento del Senato, sembri una valutazione squisitamente tecnica. Spetta dunque alla politica dare le risposte che, soprattutto noi veneti, ci attendiamo”.

PADOVA 19 MAGGIO 2023

(Ascom Padova)