Meloni a premier Giappone “Fondamentale lavorare insieme per sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contenta di essere qui, mi congratulo per la serietà e la determinazione con cui stai gestendo la presidenza giapponese del G7 in un anno sicuramente non facile e in un contesto non facile. Essendo l’Italia il prossimo presidente, è fondamentale che la nostra cooperazione sia molto stretta. Siamo due potenze che hanno ruoli di responsabilità insieme agli altri membri del G7. In questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza e per la sicurezza economica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro con il primo ministro del Giappone Kishida alla vigilia del vertice del G7 di Hiroshima. “Sono molto contenta della concretezza con la quale abbiamo dato seguito agli impegni assunti quando, con la tua visita a Roma di gennaio, abbiamo elevato i nostri rapporti a partenariato strategico”, ha aggiunto.

– foto Agenziafotogramma.it –

