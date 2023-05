Azienda Zero: avviso manifestazione d’interesse alla co-progettazione per servizio telefonico di ascolto psicologico

L’ufficio Terzo Settore di Azienda Zero ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’avvio di un servizio di ascolto telefonico

Azienda Zero della Regione del Veneto ha avviato una manifestazione di interesse, rivolta agli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017, di interventi connessi al servizio numero verde di ascolto psicologico per la gestione delle emergenze che attraversano la comunità. Il servizio di ascolto psicologico per la gestione delle emergenze che attraversano la comunità, per 12 mesi, ha un’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi così come descritto nell’Allegato 1 presente nell’avviso.

I soggetti che intendono partecipare dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di essere Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs n. 117/2017;

di aver effettuato alla data di pubblicazione del presente avviso servizi analoghi per almeno 5 anni di assistenza psicologica in collaborazione con enti pubblici e in rispondenza ai L.E.A., indicandone: oggetto del servizio, importo, destinatari e relative date.

Si invitano, pertanto, gli Enti del Terzo Settore interessati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire la propria richiesta di partecipazione compilando il modello entro il giorno 31 maggio 2023 alle ore 12:00.

(CSV di Padova)