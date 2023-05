Alexa arriva in auto con il nuovo dispositivo Echo di Amazon

Amazon ha presentato l’ultima generazione di Echo Auto, la versione da viaggio di Alexa, disponibile per la prima volta in Italia dopo essere arrivato in altre paesi anche con le versioni precedenti. È progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Si presenta con un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto. Il dispositivo è dotato di cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utente anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa all’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate, chiamare con Drop In sui dispositivi Echo compatibili, ascoltare podcast, tenersi aggiornati sulle news e un appuntamento al calendario o un elemento alla lista di cose da fare, andando a compensare la mancanza di un assistente integrato. È inoltre possibile controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in viaggio: tutti gli utenti possono infatti chiedere ad Alexa, per esempio, di impostare il termostato, spegnere le luci, controllare la porta d’ingresso e molto altro ancora, anche se fuori casa. Il prezzo di vendita è di 69,99 euro.