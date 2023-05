AL VIA LA PRIMA GIGAFACTORY ITALIANA COSTITUITA DA ENERGY S.P.A. E PYLON TECHNOLOGIES EUROPE HOLDING B.V

Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), 18 maggio 2023 – Nel suo decimo anniversario dalla costituzione, Energy S.p.A. – (Codice ISIN IT0005500712, Ticker ENY), “Energy”, societaÌ attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito a quanto reso noto in data 28 febbraio 2023, comunica di aver formalizzato la costituzione della societaÌ in joint venture con Pylon Technologies Europe Holding B.V. (“Pylontech EU”), societaÌ di diritto olandese controllata al 100% da Pylon Technologies Co. Ltd (“Pylon Technologies”), quotata alla borsa di Shanghai con una capitalizzazione di circa 41 miliardi di Yuan (pari a circa 5,7 miliardi di USD), il primo costruttore al mondo di batterie al litio per uso ciclico stazionario, per l’accumulo di energia da fonti rinnovabili. Scopo della joint venture eÌ rafforzare il business comune nel territorio europeo tramite una societaÌ di nuova costituzione, partecipata da entrambe le aziende, per la produzione e commercializzazione in Europa di batterie al litio.

La joint venture denominata “Pylon LiFeEU S.r.l.” ha sede presso lo stabilimento di Energy a Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). Qui saraÌ avviata entro la fine del 2023 la produzione di batterie LFP (litio-ferro-fosfato) cobalt- free, necessarie allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare da pannelli fotovoltaici. SaraÌ dunque realizzata una Gigafactory all’interno dello stabilimento produttivo di Energy. Il business plan della joint venture prevede la realizzazione, in fase iniziale, di un primo sito che potraÌ arrivare ad una capacitaÌ produttiva di 600-800 batterie al giorno, pari a 3-4 Megawattora (MWh) di capacitaÌ di accumulo. Grazie a questa joint venture, Energy saraÌ l’unica azienda italiana a realizzare internamente sia il sistema di accumulo energetico che le batterie di stoccaggio.

Energy e Pylon Technologies collaborano da dieci anni ed entrambe hanno puntato, fin da subito, da vere pioniere, sulla tecnologia delle batterie a ciclo stazionario per l’accumulo di energia che ne mitigano l’impatto ambientale e decarbonizzano l’intero processo produttivo. Secondo dati di mercato , la Cina produce quasi l’80 per cento della capacitaÌ di storage delle batterie mondiali. Tra gli obiettivi comunitari vi eÌ quello di incentivare la produzione della componentistica sul territorio europeo, che rappresenta il principale scopo della joint venture, che si qualifica come un’operazione di “friendshoring”, in cui Italia e Cina collaborano attivamente, grazie agli investimenti del partner cinese nel mercato italiano.

Il CEO di Energy, Ing. Davide Tinazzi, afferma: “Sono davvero orgoglioso di Energy che ha costituito questa SocietaÌ in joint venture con Pylontech EU, percheì questa eÌ la giusta evoluzione di una fruttuosa partnership tecnica di lungo termine in cui anche valori umani condivisi hanno giocato un ruolo fondamentale. Vorrei, in questa occasione, ringraziare tutti coloro che hanno creduto e stanno collaborando alla realizzazione di un progetto che oggi vede il raggiungimento di una pietra miliare”.