Pubblicato l’elenco dei programmi di Servizio Civile Digitale per il 2023

Al via il nuovo bando per il Servizio Civile Digitale 2023, quattro posti a disposizione nel progetto che vede coinvolto il CSV di Padova e Rovigo

È stato pubblicato l’elenco dei programmi di #serviziociviledigitale per l’anno 2023, approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Tra le iniziative approvate, spicca il programma “SCD-NADIVE – Nuove Alleanze per il Digitale in Veneto e Emilia-Romagna“, presentato dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV, il Comune di Padova e Confcooperative-Confederazione delle Cooperative Italiane. Questo programma è composto da 4 progetti che offrono un totale di 22 posti.

Uno dei progetti inclusi nel programma è stato presentato dal Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV, con il titolo “Allena-Menti Digitali“. Questo progetto mette a disposizione 4 posti di servizio civile digitale, di cui 1 presso la sede di Padova del CSV, 1 presso quella di Rovigo e 2 presso la Fondazione Irpea.

Al momento, si attende la pubblicazione del bando di selezione per questi posti di servizio civile. Nell’attesa, è consigliabile preparare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), strumento obbligatorio per poter partecipare al processo di selezione.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle opportunità offerte dal Servizio Civile Digitale e per conoscere i dettagli del bando di selezione. Questa è un’occasione preziosa per i giovani interessati a contribuire al mondo digitale e acquisire esperienze significative nel settore.

(CSV di Padova)