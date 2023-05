Taglio del nastro alla Campionaria: in Fiera fino al 21 maggio

La Campionaria è tornata, l’atteso momento centrale con la più antica Fiera d’Italia, la fiera multisettoriale più grande del NordEst, una storia di 104 anni che si ripete pensando però anche al futuro, trasformandosi.

Oggi il sindaco e presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha ricordato l’importanza di questa fiera, la sua evoluzione, anche le sue difficoltà, in un contesto dai numeri eloquenti: cinque padiglioni con proposte che spaziano dal food allo shopping, dalle auto al tempo libero, dall’arredo agli utili & introvabili per la casa. Un programma di oltre 100 eventi in nove giorni, dal 13 al 21 maggio, tutti gratuiti, tra spettacoli live, talk, laboratori e dimostrazioni.

Il programma industriale attorno alla Fiera di Padova non è da meno: il Centro congressi funziona a pieno regime (prenotazioni fino al 2027), sono in atto le trattative per l’insediamento di un Hotel, ospiterà un polo di Ingegneria dell’Università cittadina, l’aumento della superficie di pannelli solari potrebbe rendere presto tutta l’area una comunità energetica.

Una Campionaria degna della sua storia, che ha preso il via questa mattina con l’inaugurazione istituzionale alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nel suo discorso, il governatore parlato del prodotto interno lordo del Veneto, più alto della media nazionale, e delle qualità imprenditoriali della regione, fattori lasciano pensare che il 2023 confermerà i numeri del 2022, anche dal punto di vista del turismo.

COSA VEDERE ALLA FIERA CAMPIONARIA

Idee da abitare, shopping, food, utili & introvabili, in famiglia, tempo libero, auto: questi i macrosettori di Campionaria 2023. Idee da abitare (pad.5) dà spazio alle tendenze per arredare casa con un focus sul mondo del garden. Shopping (pad.7) l’area tutta dedicata all’abbigliamento, alla moda e accessori, ma anche agli articoli da regalo e all’artigianato con proposte che arrivano anche da “mondi” lontani: un viaggio suggestivo attraverso tradizioni, profumi e colori con offerte di qualità a portata di tutte le tasche. Gusti e sapori dalle diverse regioni italiane – fra specialità, degustazioni e prodotti dop – fanno dell’area dedicata al food (pad7) uno dei settori che da sempre caratterizzano la proposta di Campionaria Padova. Tempo libero (pad 8) è lo spazio dedicato alle passioni, fra idee creative per il tempo libero, proposte culturali nel territorio, soluzioni-vacanza en plein air e tanto tanto altro. Al padiglione 8 anche uno spazio tutto dedicato alle novità del mondo dell’auto e l’area utili & introvabili con i prodotti indispensabili per gestire la casa. Divertimento ed esperienze da vivere gli ingredienti dell’area In famiglia (pad 4) fra laboratori, animazioni, percorsi didattici e un focus speciale dedicato agli “amici a quattro zampe”.

(Provincia di Padova)