Natalità: Rivolta (Prenatal), ‘con 165 punti vendita assistiamo 6 mln famiglie’

(Adnkronos) – “Con 165 punti vendita in diversi comuni italiani serviamo più di 6 milioni di famiglie e l’80% delle mamme italiane. Queste persone cercano, oltre ai prodotti e servizi, aiuto, supporto, una guida. Noi in azienda lo chiamiamo welfare di prossimità”. Così Alberto Rivolta, Amministratore delegato Prenatal nel suo intervento in occasione della terza edizione degli Stati generali della natalità in corso a Roma.

(Adnkronos – Salute)