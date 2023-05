Fvg, prorogate scadenze per sostegno aree svantaggiate montagna”

TRIESTE (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha stabilito di prorogare le scadenze per presentare le domande di sostegno e di pagamento a beneficio delle zone di montagna con svantaggi naturali e delle aree Natura 2000. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e Montagna Stefano Zannier.

“La modifica dei bandi inerenti agli interventi in oggetto – ha

spiegato Zannier – si inserisce nell’ambito del Piano strategico

per la Politica agricola comunitaria (Pac) 2023-2027 e del

Completamento per lo sviluppo rurale (Csr) della Regione al

suddetto Piano. Nello specifico, il termine di presentazione

delle domande di sostegno per gli interventi a superficie sarà

prorogato dal 15 maggio al 15 giugno 2023, in adeguamento ad

analogo decreto del ministro dell’Agricoltura relativo al Piano

strategico nazionale”.

La delibera di Giunta prevede inoltre di differire dal 15 maggio

al 15 ottobre 2023 anche il termine per rinnovare il titolo di

conduzione delle superfici provvedendo all’inserimento del nuovo

titolo nel fascicolo aziendale. L’assessore ha evidenziato come

l’Esecutivo abbia preso atto delle “oggettive difficoltà tecniche

segnalate da parte dei beneficiari ad effettuare il rinnovo dei

titoli entro il termine previsto dal bando, anche in ragione del

fatto che il corrente anno costituisce la prima annualità di

attuazione della nuova Pac 2023-2027 e stanti le difficoltà

derivanti dal nuovo quadro programmatorio particolarmente

composito”.

