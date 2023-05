Super Walls 2023 torna a colorare Padova

Dal 20 maggio al 4 giugno 2023 torna a colorare la città la Biennale della street art, manifestazione che già nelle due precedenti edizioni è riuscita ad annoverare Padova tra le più importanti città della street art d’Europa. Alla colorata kermesse parteciperanno trentuno street artist e i ragazzi del Liceo Artistico Modigliani di Padova, che realizzeranno un’opera con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Tredici i comuni del padovano interessati, oltre quaranta grandi murales da realizzare e trentuno artisti coinvolti, provenienti da Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda a cui si aggiungono i ragazzi della 4E del Liceo Artistico Modigliani di Padova chiamati a dipingere su una facciata della propria scuola un’opera sviluppata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Sono questi i numeri di Super Walls 2023, la Biennale di Street Art di Padova, che si terrà dal 20 maggio al 4 giugno 2023 tra la Città del Santo e Albignasego, Abano Terme, Campodarsego, Cittadella, Este, Fontaniva, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Selvazzano Dentro.

Il tema scelto per la kermesse, che dal 2019 celebra l’arte di strada come strumento di valorizzazione del paesaggio urbano, è il rispetto.

Ogni street artist lo esprimerà secondo la propria sensibilità: chi lancerà un messaggio in favore della tutela dell’ambiente o chi proporrà un’interpretazione legata ai concetti di rispetto per le donne, per se stessi, per l’infanzia o per la diversità di idee. E non solo.

Infatti, nell’anno in cui Padova è Città Europea dello Sport trova spazio anche la riflessione sul fair play sportivo, che andrà in scena su alcuni muri, messi a disposizione per l’iniziativa, all’interno di strutture sportive cittadine, come lo Stadio Euganeo, il Palaindoor, il Palantenore di Piazza Azzurri d’Italia all’Arcella e il Palagozzano in Piazza Gardellin alla Guizza.

Accanto agli artisti padovani come Alessio-B, Any, Boogie.EAD, Peeta, Shife, Tony Gallo, Yama e Zero Mentale, parteciperanno numerosi nomi noti del panorama nazionale: Alessandra Carloni, Andrea Crespi, Capo.Bianco, Cuboliquido, Giulio Masieri, Mrfijodor, Vera Bugatti e Waro.

Dai Paesi Bassi arriverà JDL, dalla Germania Kera1, dalla Spagna le Medianeras e Doa Oa e dalla Francia Nerone, Daco, Anna Conda, David Karsenty, 68%, Bagdad, Fortunes, Gloar, Ofet, Mya, Lélé e il collettivo La Crémerie.

L’evento, promosso dal Comune di Padova e dall’Associazione Culturale CIMI, è realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo, in collaborazione con InfoCamere, Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova e i Comuni di Limena, Mestrino, San Giorgio delle Pertiche e Rubano e il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, Confindustria Veneto Est e Regione del Veneto.

(Fondazione Cariparo)