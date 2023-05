Genesi. Festival Biblico 202319° edizione

Sarà il libro biblico della Genesi – e in particolare i capitoli dall’1 all’11 – il filone tematico attorno al quale si articolerà la proposta culturale della 19° edizione del Festival Biblico, il festival promosso da Diocesi di Vicenza e Società San Paolo per stimolare una riflessione sulla contemporaneità alla luce delle Sacre Scritture ebraico-cristiane. Al progetto aderiscono le Diocesi di Verona, Padova, Adria-Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso, Chioggia – quest’ultima alla sua prima edizione – e Alba nella formula del Fuori Festival.

Il Festival Biblico fa tappa a Padova, dopo un primo “assaggio” di fine marzo, con la voce del gesuita Jean Louis Ska, e gli appuntamenti di metà aprile in tre centri della provincia di Padova – a Conselve, Monselice e Piove di Sacco, da giovedì 18 a domenica 21 maggio. Non c’è un tema ad accompagnare la proposta, ma – come già avvenuto nel 2022 – sarà un libro della Bibbia: Genesi, capitoli dall’1 all’11.

«Nei quattro giorni di Festival biblico – racconta Isabella Tiveron, referente per l’edizione padovana – vengono proposti momenti a contatto con la natura, grazie alle passeggiate meditative guidate da don Massimo De Franceschi, a una visita all’Orto Botanico (con un occhio alla cura e conservazione di alcune piante antiche) e alla mostra degli artisti padovani dell’Ucai; due dialoghi: uno sui molteplici volti del male, in un confronto tra religioni, e l’altro su “Potere e verità, una relazione delicata”. Marinella Perroni (biblista) e Cristina Simonelli (teologa) dialogano poi, sfogliando la Bibbia, sulla figura di Eva. Non poteva mancare uno sguardo all’arte e in particolare agli affreschi di Giusto de’ Menabuoi nel battistero della Cattedrale. Così come la musica, per grandi e piccoli: a loro Fucina Machiavelli propone un laboratorio “in compagnia” di Mozart.

Chiude il Festival biblico il concerto, domenica 21 maggio alle 21 in piazza Duomo, “Inno sotto le stelle. Salmo 8” del River Gospel Mass Choir».

Informazioni: festivalbiblico.it