Galdus: a Milano focus su sinergie tra formazione e imprese

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi in via Pompeo Leoni 2 a Milano ‘Piazza Galdus’, l’appuntamento annuale promosso dall’ente di formazione e orientamento al lavoro Galdus per raccontare l’incontro tra aziende e mondo della formazione. Approdato alla VI edizione, l’appuntamento quest’anno ha preso il titolo di ‘Formazione e Imprese, insieme si può!’ con focus sull’orientamento al lavoro. Tema reso attuale anche dell’emergenza dei Neet universitari e/o over 18 che non studiano, non lavorano né sono coinvolti in percorsi formativi.

Dalle 8 alle 14 gli studenti dei corsi di formazione di Galdus hanno avuto l’opportunità di ascoltare le testimonianze di passione e impegno di professionisti di diversi settori. Le 52 classi di Galdus hanno ospitato gli interventi che sono stati scelti sulla base dei diversi percorsi di formazione e delle specifiche esigenze delle classi: attraverso Galdus, infatti, è possibile accedere a percorsi di formazione tecnico-professionale nei settori della ristorazione, oreficeria, informatica e sistemi elettrici ed elettronici, informatica per la comunicazione aziendale, tecnico dello sport.

Dalle 11 alle 12 si è tenuto un momento di confronto sull’importanza dei percorsi universitari e di formazione tecnica superiore come opportunità per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Hanno partecipato il presidente di Galdus Diego Montrone e la dirigente Anpal Lombardia (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) Antonella Marsala. A seguire, i partecipanti hanno potuto gustare un aperitivo preparato dagli studenti dei corsi di ristorazione della scuola professionale Galdus.

“Spesso i ragazzi scelgono percorsi scolastici di qualunque ordine e grado, senza conoscere pienamente tutte le opportunità formative e di lavoro presenti sul mercato. L’elevata dispersione che si verifica nei primi anni dell’università è spesso il risultato di queste scelte poco informate da parte dei giovani, a cui mancano occasioni per meglio comprendere le diverse possibilità a loro disposizione. Il mondo della formazione professionale e le filiere verso l’alto possono rappresentare una opportunità per costruire percorsi virtuosi per tutti, perfezionare la formazione, ottenere titoli di studio e intercettare le offerte di lavoro più coerenti col proprio percorso”, ha commentato il presidente di Galdus Diego Montrone.

“Le dinamiche del mercato del lavoro che stiamo vivendo impongono più che in passato la necessità di non lasciare indietro nessuno: abbiamo bisogno di una convergenza di interessi per sostenere i giovani nel miglior modo possibile, andandoli a chiamare – se necessario – ad uno ad uno”, ha detto Antonella Marsala, dirigente di Anpal Lombardia.

Tra i partecipanti di questa edizione, il campione paralimpico di Triathlon Andrea Devicenzi, ma anche protagonisti del mondo delle imprese e dalla società civile come Valentina Altamura – project manager Fastweb, Domenico Iermito sustainability senior specialist BPM, Michael Boffelli – responsabile Trismoka Coffee School di Trismoka, l’Istituto Gemmologico italiano (IGI), Bill Nadia – titolare della rivista Il Bullone.

