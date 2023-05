Comune di Padova: a Padova la tappa della staffetta Cortina-Milano

Il primo evento organizzato in occasione del 75° anniversario dell’Associazione nazionale Atleti olimpici e Azzurri d’Italia è la staffetta Cortina-Milano che si sviluppa su di un percorso di circa 1.000 chilometri in 12 tappe, da coprire senza l’ausilio di mezzi a motore, dal 15 aprile al 9 luglio e che coinvolge atleti normodotati e diversamente abili, Azzurri, Olimpici e Paralimpici del passato e del presente di tutte le discipline sportive.

Partita da Cortina d’Ampezzo il 15 aprile scorso in direzione Belluno e poi da Treviso il 6 maggio, la Fiaccola Azzurra è stata fra le mani di grandissimi Campioni, orgoglio ed esempio dello Sport italiano.

Sabato 13 maggio la staffetta partirà da Venezia per giungere a Padova verso le ore 15:45 alle chiuse di Voltabarozzo, dove la pluricampionessa mondiale di canottaggio, Carlotta Baratto, porterà la Fiaccola Azzurra vogando sul Bacchiglione fino al ponte del Bassanello. Ad attenderla, tre atleti d’eccezione: gli olimpici Abramo Albini, canottiere, bronzo a Città del Messico 1968; Manuela Levorato, velocista a Sidney 2000; e l’Azzurro Luca Simoni, anch’egli velocista.

Dopo una sosta a Porta S. Croce, la staffetta arriverà in Prato della Valle dove, all’inizio di via Belludi, verrà accolta dal “Gruppo storico musici e sbandieratori Città della Rocca” che seguiranno il corteo degli Azzurri. In piazza del Santo partirà l’ultima frazione che è riservata ai campioni paralimpici: saranno 4 atleti Azzurri con diverse disabilità: Rossella Inverni, olimpionica a New York 1984 e a Seoul 1988 con 6 medaglie olimpiche conquistate; Veronica Paccagnella, Azzurra di ginnastica artistica ai mondiali di Abu Dabi nel 2019 e portavoce al Senato della Repubblica e al CONI; Giulia Rossato, Azzurra di handbike e Simone Bilato, Azzurro ai prossimi mondiali di Berlino di ginnastica artistica.

Un’altra nota d’eccezione, che fin da Cortina ha accompagnato i tedofori, è la presenza di alcune Auto Storiche gentilmente fornite dall’Aci di Padova.

Seguendo via del Santo, la staffetta si concluderà a Palazzo Moroni dove sarà accolta dal sindaco Sergio Giordani, dall’assessore allo sport Diego Bonavina e dal presidente regionale Coni Dino Ponchio. Al sindaco Giordani verrà quindi consegnata la “Fiaccola Azzurra”, dono che resterà al Comune in ricordo dell’evento.

Alla cerimonia di accoglienza seguirà un incontro con Autorità, Olimpici Azzurri e cittadini su “I valori della Maglia Azzurra” tenuto, in Sala Paladin a Palazzo Moroni, dalla presidente nazionale Novella Calligaris, con il presidente della sezione di Padova Filippo Belloni.

Sabato 20 maggio la staffetta ripartirà da Palazzo Moroni e la prima frazione sarà per i paralimpici: l’olimpionico Luigi Beggiato, 3 medaglie a Tokio 2021; Giulia Pertile, Azzurra di atletica leggera; Nicolò Toscano, Azzurro di basket e rugby in carrozzina; accompagnati dal presidente del C.I.P. Veneto Ruggero Vilnai.

Da piazza dei Signori partirà la seconda frazione con la plurimedagliata olimpionica Francesca Bortolozzi, accompagnata dagli Azzurri di scherma Claudia Borella, Matilde Molinari, Matteo Panazzolo e Marta Ricci.

Dal Tennis Club Padova iniziano le successive frazioni che saranno percorse in bicicletta. Prime a partire saranno l’olimpionica a Rio de Janeiro 2016 Guendalina Sartori (tiro con l’arco) e l’Azzurra di scherma Sabrina Piccione.

Altre 6 frazioni, Centro Sportivo Raciti, Castello di San Martino, Villa Sangiantofetti Rigon, Villa Pisani Bonetti, Soave e fino alle porte di Verona, vedranno impegnati campioni di sci alpino (Matilde Minotto), di ciclismo (Flavio de Santi), di rugby (Matteo Piovene) e molti altri, la cui lista, data la lunghezza della tappa, non è ancora completa.

Le successive tappe saranno: 27 maggio Verona-Mantova; 10 giugno Mantova-Brescia; 18 giugno Brescia-Bergamo; 24 giugno Bergamo-Sondrio; 1 luglio Sondrio-Lecco; 8 luglio Lecco-Varese; e 9 luglio Varese-Milano.

