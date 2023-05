Si chiama Veneto Welfare Day ed è la manifestazione organizzata da Veneto Lavoro e Veneto Welfare, che si terrà dal 16 al 18 maggio, per favorire la promozione e la cultura della Previdenza, della Bilateralità e del Welfare aziendale e territoriale in Regione Veneto.

È in programma una conferenza stampa di avvio della manifestazione, un convegno di apertura si focalizzerà sul welfare aziendale e un convegno regionale di sintesi finale in tema di bilateralità. In simultanea è inoltre prevista la realizzazione su tutto il territorio del Veneto di attività convegnistiche e di sportello in collaborazione con una molteplicità di attori che hanno un ruolo nella gestione e nel governo del welfare integrato in Regione Veneto.

La Settimana del Veneto Welfare Day permetterà di ricavare un quadro d’insieme utile ad orientare la Regione nella scelta degli interventi da mettere in atto e favorirà il dialogo tra gli attori del sistema, apportando una maggiore conoscenza delle problematiche e stimolando una maggiore determinazione nell’affrontarle.

Un momento nel quale confrontarsi con il mondo accademico e le parti sociali sull’evoluzione in atto nel rapporto tra il Welfare Aziendale e la previdenza, con testimonianze pratiche portate dalle imprese.

WELFARE DAY 16 MAGGIO 23

(Confartigianato Imprese Padova)