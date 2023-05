AA 23/24 Primo ciclo – Baccalaureato

Il primo grado degli studi teologici proposto dalla Facoltà teologica del Triveneto è un ciclo istituzionale, quinquennale, che offre una preparazione teologico-umanistica tramite l’insegnamento della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia e delle scienze umane e mediante lo studio delle lingue greca ed ebraica (vedi qui i dettagli dell’offerta formativa – scarica il pieghevole).

È mirato a preparare le nuove generazioni a pensare con la mente aperta sui diversi orizzonti del mondo attuale, dalla religione all’etica alla scienza.

Formazione degli insegnanti di religione

Il percorso di studi offre, in particolare, una formazione completa in vista della professione di insegnante di religione cattolica, con corsi di pedagogia, didattica, teoria della scuola e legislazione scolastica e con tirocinio biennale nelle scuole pubbliche con tutor qualificati.

Oggi nelle diocesi del Triveneto c’è un grande bisogno di insegnanti di religione e quindi la formazione dà la prospettiva reale di trovare un impiego.

Altri profili professionali

Oltre a formare competenze professionali in ambito pedagogico-didattico, lo studio della teologia, come le altre lauree umanistiche, sviluppa l’apertura mentale e il pensiero critico, le capacità di relazione e comunicazione, che permettono alla persona di spendersi con libertà e intraprendenza in diversi settori: pastorale, sociale, interculturale e interreligioso, comunicazione, editoria, giornalismo, etica e bioetica.

Data inoltre la sempre maggiore carenza di clero, in un futuro non troppo lontano si può prospettare un’apertura nell’attività pastorale nelle parrocchie.

Il titolo di baccalaureato, infine, permette di proseguire gli studi teologici a livello specialistico, con i successivi gradi di licenza e dottorato, per operare nel campo della ricerca e/o diventare docenti nelle Facoltà di teologia.

Il piano di studi

Il percorso è articolato in 5 anni.

L’offerta formativa è strutturata in cinque aree di studio: Filosofia, scienze umane, Sacra Scrittura, Teologia, Morale.

A questa parte istituzionale sono affiancati diversi corsi complementari e seminari su temi filosofici, teologici e biblici in relazione con l’attualità, fra i quali: l’accompagnamento pastorale in tempo di lutto, missione e dialogo, la presenza femminile nei primi secoli, il rapporto fra sapere e immaginazione, la salvezza e le sue metafore nel Nuovo Testamento.

Titoli accademici

Frequentando l’intero percorso (5 anni) si consegue il titolo di baccalaureato (primo grado accademico degli studi teologici), che è riconosciuto dallo Stato italiano agli effetti civili come laurea.

Formazione permanente

Tutti i corsi del piano di studi possono essere scelti singolarmente per la formazione e l’aggiornamento di operatori pastorali, insegnanti, presbiteri, religiosi/e; per interesse personale nell’approfondimento di tematiche fondamentali e di attualità che spaziano dalla Bibbia all’etica, dal pluralismo religioso al dialogo fra teologia e scienze, dalla pastorale alla spiritualità, dalle questioni sociali all’arte.

La Facoltà è accreditata al MIUR – Dir. 170/2016 (iscrizioni su piattaforma Sofia)

Le iscrizioni all’anno accademico 2023/2024 sono aperte da giugno a settembre 2023.

Info tel. 049-664116, [email protected]

(Facoltà Teologica del Triveneto)