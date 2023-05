AA 23/24. Percorsi universitari di Teologia e di Scienze religiose

Trovare un punto di vista nuovo e formarsi un pensiero critico,

dialogare con persone di religioni e culture diverse,

fare scelte etiche, trasmettere valori alle prossime generazioni.

La Facoltà teologica del Triveneto offre una formazione universitaria teologico-umanistica tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia e delle scienze umane.

Obiettivo: preparare le nuove generazioni a pensare con la mente aperta sui diversi orizzonti del mondo attuale, dalla religione all’etica alla scienza.

In particolare, la Facoltà e gli Istituti superiori di Scienze religiose preparano insegnanti di religione cattolica per le scuole di ogni grado, pubbliche e private, con corsi di pedagogia, didattica, teoria della scuola e legislazione scolastica e con tirocinio biennale nelle scuole pubbliche con tutor qualificati.

Oggi nelle diocesi del Triveneto c’è un grande bisogno di insegnanti di religione e quindi la formazione offre la prospettiva reale di trovare un impiego.

Oltre a formare competenze professionali in ambito pedagogico-didattico, lo studio della teologia e delle scienze religiose, come le altre lauree umanistiche, sviluppa l’apertura mentale e il pensiero critico, le capacità di relazione e di comunicazione, che permettono alla persona di spendersi con libertà e intraprendenza in diversi settori: pastorale, sociale, interculturale e interreligioso, comunicazione, editoria, giornalismo, etica e bioetica, arte e turismo.

La preparazione acquisita è utile anche come formazione personale e permanente (per operatori pastorali e insegnanti di religione, presbiteri, religiosi e religiose), per approfondire tematiche fondamentali e di attualità che spaziano dalla Bibbia all’etica, dal pluralismo religioso al dialogo fra teologia e scienze, dalla pastorale alla spiritualità, dalle questioni sociali all’arte.

www.iostudioteologia.it

Offerta formativa: due percorsi universitari

Il percorso di Teologia è caratterizzato da uno studio più ampio della filosofia e delle fonti bibliche e teologiche, mediante anche lo studio delle lingue greca ed ebraica. Nel percorso di Scienze religiose hanno un peso maggiore le scienze umane, in particolare la pedagogia, in rapporto stretto con la teologia.

• Teologia – nella sede della Facoltà a Padova – articolato in tre cicli

1 baccalaureato (quinquennale) [approfondisci – scarica il pieghevole]

2 licenza – specializzazioni in teologia pastorale e in teologia spirituale (biennale) [approfondisci – scarica il pieghevole]

3 dottorato di ricerca (triennale) [scarica il pieghevole]

• Scienze religiose – negli Istituti superiori di Scienze religiose del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – articolato in due cicli

1 baccalaureato (triennale)

2 licenza (biennale)

Per vedere le sedi nel Triveneto

Scarica la brochure informativa e la locandina.

Profili in uscita

Il principale sbocco lavorativo è l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Lo studio forma competenze utili anche per figure educative a servizio della chiesa e della società.

Per approfondire

Riconoscimento civile dei titoli

I titoli accademici in Teologia e in Scienze religiose, rilasciati dalla Facoltà teologica del Triveneto e dagli istituti teologici affiliati e collegati, sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per informazioni clicca qui.

La Facoltà in cifre

• sede centrale a Padova

• sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

• 1600 studenti

• 350 professori

Informazioni

Per le modalità di iscrizione alla Facoltà – sede di Padova. Per altre informazioni contatta le segreterie.

Per contattare gli Istituti superiori di Scienze religiose

Le iscrizioni alla Facoltà teologica del Triveneto per l’anno accademico 2023/2024

sono aperte da giugno a settembre 2023

(tranne il periodo di chiusura della segreteria, dal 24 luglio al 21 agosto).

