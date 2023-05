Sport e sociale, torna domenica a Roma la “Maratonina Cross”

ROMA (ITALPRESS) – Torna domenica 14 maggio la “Maratonina Cross”, la manifestazione podistica gratuita organizzata dalla A.S.D. GTM presso il Parco della Romanina (Via L. Schiavonetti nel Municipio Roma VII), che gode dei patrocini della Regione Lazio, Roma Capitale, Municipio Roma VII, Coni Regionale, Cip Lazio, Uisp Roma e Csi Roma. L’appuntamento, giunto al suo 21esimo anno di vita, si propone anche quest’anno come veicolo per far conoscere al pubblico associazioni che operano nel sociale. “Anche quest’anno – ha dichiarato il presidente della GTM Gianni Disperati – la Maratonina Cross affiancherà l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail) ed in particolare la sezione di Roma “Vanessa Verdecchia” nel ricordo del professor Maurizio Frustaci, un grande amico della GTM e del territorio. Inoltre daremo spazio all’Associazione Il Sorriso di Mok Italia che offre il suo aiuto a tantissimi bambini in Benin, realizzando scuole e sostenendo numerosi progetti umanitari. Sarà con noi anche Libera, una rete di associazioni e coperative sociali coinvolte in un impegno contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e non a caso un’area del parco è stata denominata ‘Parco della Memorià, dove sono state piantate 27 querce a ricordo dei 27 magistrati uccisi dalle mafie”. “Non solo corsa però, la maratonina coinvolge veramente tutti, dai 3 ai 99 anni. All’interno del Parco ci sarà una zona destinata ad intrattenere i bambini con animatori che promuoveranno giochi di ‘strada e popolarì come il gioco della campana, il salto della corda, palla avvelenata e molti altri. Un’area sarà invece destinata ai piccoli da 2 a 5 anni, dove insegnanti della GTM che operano nelle scuole dell’infanzia, coinvolgeranno i bambini con giochi e percorsi motori. E poi con la collaborazione di associazioni sportive del territorio e di federazioni sportive – aggiunge – ci saranno momenti dedicati alla promozione di discipline sportive meno diffuse, con esibizioni di karatè, ginnastica artistica, danza moderna, balli di gruppo, nordic walking, tiro con l’arco e non mancheranno minitornei di calcio a 5”. Tante le novità di quest’anno. Un villaggio sportivo del Centro Sportivo Italiano che installerà il calcio balilla vivente, la scacchiera vivente, tiro al bersaglio e tantissimi giochi. E poi si disputeranno le finali dei Giochi Scolastici 2023-Municipio VII, che vedranno 768 atleti finalisti, tra i 2600 partecipanti di 14 scuole primarie del municipio, che si confronteranno in 5 discipline: corsa di velocità sulla distanza di 30 metri, staffetta 4×30 metri, salto in lungo, lancio del peso e percorso motorio.

– Foto Ufficio Stampa Maratonina Cross –

