Risorse digitali negli istituti di conservazione del patrimonio museale, archivistico e bibliografico: corso gratuito – iscrizioni entro 18 maggio

La Regione del Veneto, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Unità Organizzativa Beni e servizi culturali, promuove e finanzia il corso di aggiornamento Risorse digitali negli istituti di conservazione del patrimonio museale, archivistico e bibliografico, organizzato dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Veneto.

Il corso intende affrontare il tema dell’utilizzo degli strumenti digitali per sviluppare nei professionisti che hanno ricevuto una formazione settoriale la sensibilità e la conoscenza di queste potenti risorse, anche per organizzare al meglio le attività di istituto e per aumentare la qualità dei servizi.

Il corso si svolge nei mesi di maggio e giugno 2023, in parte in modalità online; la partecipazione è gratuita.

Destinatari: Addette/i alla conservazione e comunicazione del patrimonio museale, archivistico e bibliotecario degli Enti locali.

Iscrizione: entro le ore 12 del giorno 18 maggio 2023

Per informazioni

ANAI – Sezione Veneto

[email protected]

347 6400846 Serena Bassi; 3284598058 Ilaria Montin

Regione del Veneto

[email protected]

041.2792706/2738

(Provincia di Padova)