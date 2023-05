Este: Este nel Cuore: sabato 13 maggio una giornata dedicata alla cardio-prevenzione e all’utilizzo del defibrillatore

Home Notizie Este nel Cuore: sabato 13 maggio una giornata dedicata alla cardio-prevenzione e all’utilizzo del defibrillatore

Sabato 13 maggio una giornata dedicata alla cardio-prevenzione e all’uso del defibrillatore: incontri con scuole, associazioni e cittadini e due nuovi defibrillatori nei punti nevralgici della Città

Sabato 13 maggio arriva a Este la prima edizione di “Este nel Cuore”, un’intera giornata dedicata al tema della cardio-prevenzione e alla formazione della popolazione riguardo all’utilizzo del defibrillatore.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ULSS6 Euganea, S.O.G.IT Este, l’Associazione Amici del Cuore, l’IRC (Italian Resuscitation Council) e in partnership con l’associazione no-profit di BCC Patavina che opera nell’ambito del Welfare allargato “Patavina con Te ETS”.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Este tutta la giornata di sabato 13 maggio 2023. In mattinata, i medici dell’ULSS6 Euganea, Dr. Giampaolo Pasquetto (Direttore UOC Cardiologia Ospedali Riuniti Padova Sud), D.ssa Roberta Volpin (Direttore UOC Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Padova Sud) , Dr. Aristide Bergamasco (Dirigente Medico UOC Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Padova Sud) e IP D.ssa Irene Favaro, insieme ai volontari di S.O.G.IT Este incontreranno gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore e i cittadini che avessero piacere di assistere alle lezioni teoriche e pratiche sull’utilizzo dei defibrillatori e sulle principali manovre di primo soccorso.

Presso i Giardini del Castello, sarà presente invece lo stand dell’Associazione Amici del Cuore, dedicato alla cardio-prevenzione e adibito ad eseguire elettrocardiogrammi gratuiti sulla popolazione.

Al pomeriggio proseguiranno le lezioni dei medici ULSS6 e dei Volontari S.O.G.IT. per le Associazioni e per la cittadinanza.

In particolare saranno riservate alla cittadinanza due fasce orarie di lezioni ed esercitazioni: alla mattina dalle ore 11 e al pomeriggio dalle ore 17. Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sala Nassiriya e avranno una durata di circa 45 minuti, mentre le prove pratiche si terranno presso gli stand S.O.G.IT in Piazza Maggiore, per circa un’ora.

L’ingresso è libero, ma per chi preferisse prenotare la propria partecipazione è possibile farlo attraverso il modulo https://forms.gle/X3sEB9a765UWoKCH6

«“Este nel Cuore” vuole proporsi, per il territorio cittadino, come una manifestazione ricorrente, con l’obiettivo di educare studenti, Associazioni e cittadini alla corretta esecuzione delle manovre di primo soccorso, spesso determinanti per salvare la vita di una persona vittima di arresto cardiaco. – commenta il Sindaco Matteo Pajola. – In varie zone della Città sono stati installati in passato alcuni defibrillatori, a disposizione della cittadinanza in caso di emergenza. Con l’occasione, abbiamo scelto di inaugurare due nuovi dispositivi DAE, acquisati grazie al prezioso contributo di Patavina Con Te ETS, da posizionare presso la frazione di Schiavonia e presso i Giardini del Castello, che ne erano sprovvisti. L’obiettivo per il futuro è quello di riuscire a dotare tutti i punti sensibili di Este di appositi dispositivi salvavita, che tutti quanti possono utilizzare in caso di bisogno.»

«I casi di fibrillazione, aritmia e arresto cardiaco hanno una diffusione elevata, purtuttavia la statistica dice che circa tre persone su quattro non si trovano sole in quel momento, ma solamente una riceve l’aiuto di un soccorritore in grado di utilizzare la defibrillazione o il massaggio cardiaco. Se solo questa percentuale aumentasse, certamente le morti per cardioaritmia si ridurrebbero drasticamente. Ecco quindi perché nei luoghi di lavoro e frequentati dal pubblico è sempre bene disporre di un defibrillatore in grado di facilitare la procedura di rianimazione cardiopolmonare. – afferma il Consigliere con Delega alla Sanità Lorenzo Simonato. – Installare defibrillatori semiautomatici nei punti nevralgici di Este è un obiettivo che non si esaurisce con questa prima edizione della manifestazione, ma che vogliamo, nel tempo, implementare.»

«In Italia ogni anno 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco. Tradotto nella nostra realtà significa una vittima ogni due giorni. Molte di queste persone si potrebbero salvare, se chi è vicino iniziasse le manovre di rianimazione, che sono alla portata di tutti. Anche il defibrillatore è fondamentale e può essere adoperato da chiunque in completa sicurezza. Non si sbaglia mai a fare una rianimazione: l’unica cosa sbagliata è NON farla.» – è il messaggio che arriva dal dottor Aristide Bergamasco e dai medici dell’ULSS6 Euganea.

«Quando un cuore si ferma, le mie mani sostituiscono quel cuore nel garantire la sopravvivenza; le mani sono quelle di chiunque di noi assista un paziente in arresto cardiaco.– aggiunge la Dott.ssa Roberta Volpin, Direttore UOC Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud. – Parafrasando una nota dichiarazione: “un piccolo sforzo per noi, ma un grande passo per salvare una vita” » .

«In merito al tema dell’urgenza/emergenza è ormai ampiamente dimostrato che le patologia acute a livello cardiovascolare sono condizionate dal tempo che intercorre fra l’evento e il trattamento: sono patologie tempo dipendenti! – commenta il dott. Giovanni Mandoliti, Presidente di S.O.G.IT. Este. – Minore è il tempo che intercorre tra l’insorgenza dell’evento e il trattamento, maggiori sono le probabilità di sopravvivenza e guarigione. Il percorso ottimale prevede: rapido riconoscimento, rapida rianimazione, rapido trasporto al centro hub, rapida riabilitazione».



«BCC Patavina, tramite la sua Associazione no-profit, ha fortemente voluto essere al fianco del Comune di Este e dei medici dell’ULSS 6 con un contributo per l’acquisto dei defibrillatori, consapevole che azioni concrete verso la cittadinanza sono in grado di avvicinare sempre più la Banca al territorio nel quale opera. – dichiara infine lo sponsor della manifestazione BCC Patavina con l’associazione no-profit Patavina Con Te ETS – La presenza di BCC Patavina si può quindi condensare in questo messaggio: la Banca non fa educazione per la rianimazione, ma fa in modo che la rianimazione possa essere fatta.»

Per informazioni:

Mappa dei defibrillatori attualmente presenti (www.comune.este.pd.it sezione “Vivere a Este”> Conoscere la Città) https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1pCO0BN5vel6CFw1gvc8U0BU36erZmO0

Ufficio Segreteria del Sindaco: tel. 0429 617543 – mail. [email protected]

Comune di Este