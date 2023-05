Padova, 05 maggio 2023 – Questa sera, presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova, si è tenuta la consegna del Premio Gattamelata 2023, un riconoscimento giunto alla 17esima edizione e dedicato a chi si è distinto nel mondo del volontariato e della solidarietà durante l’anno passato.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Presidente del CSV di Padova e Rovigo Luca Marcon, del consigliere generale della Fondazione Cariparo Francesco Bicciato, dell’assessora al Volontariato del Comune di Padova Cristina Piva e del vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo.

La serata è proseguita con la lectio magistralis “Etica della Cura: la persona oltre la malattia” a cura della Dott.ssa Silvia Tusino, ricercatrice in Filosofia morale e bioetica presso l’Università degli Studi di Padova.

Di seguito, è stata presentata l’opera Gattamelata. La reinterpretazione della celebre opera di Donatello è stata realizzata per questa edizione dal giovane Matteo Volpato, studente dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle di Padova. Per l’occasione, è stato accompagnato dal professore Gabriele Toso, che si è coordinato nelle scorse settimane con il CSV di Padova e Rovigo nell’avvio di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.), uno dei servizi svolti dal Centro Servizio Volontariato insieme a diversi istituti scolastici di entrambi i territori.

Nella parte finale dell’evento sono stati infine rivelati i nomi dei vincitori del premio Gattamelata 2023 e consegnata una copia dell’opera realizzata dall’artista. Sono quattro le quattro categorie del Premio Gattamelata 2023.

Per la categoria Istituzioni, è stato premiato il Comune di Trento, per il quale, a ritirare il premio, è stata l’Assessora alle politiche sociali Chiara Maule e la dirigente al Servizio Welfare e coesione sociale Sabrina Redolfi. Al Comune di Trento viene consegnato il premio in seguito alla recente nomina di Trento a Capitale Europea del Volontariato 2024. Con loro, era presente anche il presidente del CSV di Trento Giorgio Casagranda.

É stata, inoltre, premiata Confindustria Veneto Est per la categoria Imprese, di cui ha ritirato il premio il socio di Confindustria Veneto Est e Presidente di Assindustria Sport Roberto Gasparetto. Il premio viene conferito per la promozione sportiva perseguita negli anni con passione, dedizione ed amore per la città di Padova.

La categoria Volontari ha visto vincitori Antonio Irre e Giorgio Silvestrin. Antonio Irre è stato premiato per la sua partecipazione al progetto “Citofoni rosa”, che vuole rappresentare un gesto di gentilezza generativa nei confronti della comunità. Giorgio Silvestrin ha ricevuto il riconoscimento per il suo costante impegno nei confronti di bambini che soffrono, malati, ospedalizzati e di altre persone con vulnerabilità.

Infine, l’Associazione premiata al Gattamelata 2023 è stata Organizzazione Volontari per l’Ordine Teutonico. L’organizzazione collabora con altre realtà di volontariato nel sostegno alle persone in difficoltà.

La serata si è conclusa con un momento in ricordo di Anna Donegà, responsabile per la comunicazione del CSV di Padova e Rovigo per oltre 17 anni e venuta a mancare lo scorso gennaio. Su scelta del direttivo del CSV, è stato consegnato da parte dell’assessora Piva uno speciale Premio Gattamelata ai genitori di Anna in sua memoria, cui è seguita una orazione da parte dell’ex presidente del Centro Servizio Volontariato Emanuele Alecci.

(CSV di Padova)