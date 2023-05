Termina la stagione di Padova, a Monza finisce 3-0

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 3-0

(25-23, 35-33, 25-14)



Vero Volley Monza: Davyskiba 18, Galassi 6, Maar 10, Cachopa 1, Grozer 14, Federici (L), Di Martino 7, Szwarc, Marttila 1, Zimmermann, Di Martino 7. Non entrati: Pirazzoli, Rossi (L), Beretta. Coach: Massimo Eccheli.

Pallavolo Padova: Desmet 10, Gardini 12, Canella 3, Crosato, Zoppellari 1, Guzzo 12, Lelli (L), Asparuhov 8, Takahashi 2, Volpato 2, Saitta. Non entrato: Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.

Arbitri: Brancati – Saltalippi

Durata: 32’, 44’, 24’. Tot.: 1h40’.

MVP: Vlad Davyskiba (Vero Volley Monza)

NOTE. Servizio: Monza errori 8, ace 8; Padova errori 18, ace 6. Muro: Monza 11, Padova 7. Ricezione: Monza 21% (28% prf), Padova 46% (29% prf). Attacco: Monza 49%, Padova 40%.

Padova perde a Monza la semifinale del PlayOff 5° posto e finisce la sua stagione. Due parziali equilibrati decisi nei dettagli che hanno premiato una Monza più lucida nei momenti decisivi. Per i bianconeri i migliori realizzatori sono stato Gardini e Guzzo (12 punti a testa, 2 muri per Gardini e 1 per Guzzo), mentre il mattatore del match è stato Davyskiba con 18 punti, 1 ace e 5 muri. I brianzoli affronteranno in finale, sabato prossimo, Perugia che ha avuto la meglio su Modena.

LA CRONACA. Coach Cuttini lancia Matteo Lelli titolare visto un problema ad un braccio di Zenger, per il resto conferma la diagonale formata da Zoppellari e Guzzo con Gardini e Desmet in banda. La coppia dei centrali, invece, torna ad essere Canella-Crosato. Avvio di match equilibrato, con Monza che accelera grazie ad una buona pressione in battuta e a muro (11-6). Padova non si disunisce e con un ace di Gardini torna a -1 (17-16). Desmet riporta i suoi in parità a quota 20, ma nel finale la spuntano i padroni di casa che incassano il parziale 25-23.

Nel secondo set sono ancora i brianzoli a partire meglio, con Padova che però riesce a non far scappare gli avversari con buone risposte in battuta e in contrattacco. Gardini firma il -2 (15-17) e un errore di Di Martino rimette i bianconeri a contatto (19-20). Maar al servizio firma l’ace che vale il nuovo +3 e Cuttini chiama time out (23-20), al rientro Gardini e Guzzo annullano due set point alla squadra di Eccheli. Ai vantaggi la chiude Davyskiba con un ace dopo una serie di set point sciupati da entrambe le parti (35-33).

Monza inizia bene anche nella terza frazione allunga fin dalle prime battute Nella fase centrale i padroni di casa incrementano il vantaggio e con una serie di ace e muri compromettono il set dei bianconeri (21-13). Il finale è senza storia: i brianzoli conquistano anche questo parziale e staccano il pass per la finale (25-14).

LA SINTESI DEL MATCH IN REPLICA SU TV7 SPORT. Una sintesi della sfida di questa sera sarà trasmessa lunedì 8 maggio, alle ore 21 su Tv7 News (canale 19 del digitale terrestre, accedendo mosaico interattivo). Repliche nel corso della settimana sempre su Tv7 Sport con le stesse modalità. Per vedere la programmazione televisiva completa, visitate la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.

Davide Gardini (Pallavolo Padova): “Per noi essere arrivati a questa partita è un grande successo. Per quanto riguarda la partita di oggi, potevamo fare qualcosa in più. Con un finale un po’ più lucido del secondo set avremmo potuto allungare la gara, poi nel terzo set abbiamo un po’ mollato e Monza ha alzato il livello. Il momento più bello della stagione? Sicuramente quando ci siamo salvati, ma anche quando abbiamo rimontato in casa 2 set a Verona è stato bellissimo”.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)