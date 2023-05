Tuttofood apre con cibo italiano sotto attacco, 8 maggio diretta streaming

Una guerra totale ai primati dell’agroalimentare nazionale che sarà al centro dell’inaugurazione di Tuttofood alle ore 9,30 di lunedì 8 maggio a Fiera di Milano a Rho dove nello spazio Coldiretti e di Filiera Italia al padiglione 1 stand A13-D34 sarà aperto il Salone “Il cibo italiano sotto attacco” per conoscere dal vivo le minacce al Made in Italy a tavola ma sarà anche presentato lo studio Coldiretti sui primati del cibo Made in Italy in Italia con un focus su pericoli e nuove sfide.

Il cibo italiano è sotto attacco, dal terrorismo salutistico su vino e salumi alle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, dalle nuove norme sugli imballaggi all’estremismo green con le fattorie equiparate alle grandi industrie inquinanti, dal via libera a novel food del tutto estranei alla cultura alimentare nazionale fino all’arrivo dei prodotti artificiali.

Alle ore 10,30 l’incontro all’Auditorium su “I rischi del cibo artificiale” con professori universitari, luminari e tutte le associazioni industriali di filiera sul palco per dire no agli alimenti in provetta. Saranno presenti Francesco Lollobrigida – ministro Masaf, Ettore Prandini – presidente della Coldiretti, Luigi Scordamaglia – amministratore delegato di Filiera Italia, Vincenzo Gesmundo – segretario generale Coldiretti, Attilio Fontana – presidente Regione Lombardia, Felice Adinolfi – professore Univ. Bologna, Alberto Villani – responsabile Uoc Pediatria Generale e Malattie Infettive Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Antonio Gasbarrini – direttore della UOC Medicina Interna e Gastroenterologia e della Uoc Cemad – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Pier Sandro Cocconcelli – prorettore vicario e professore di Microbiologia degli Alimenti Unicatt, Paolo Zanetti – presidente Assolatte, Antonio Forlini – presidente Unaitalia, Ruggero Lenti – presidente Assica, Serafino Cremonini – presidente Assocarni, Stefano Lucchini – chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, Paolo De Castro – parlamentare europeo. Diretta streaming sul sito www.coldiretti.it

Nell’arco dei quattro giorni nello spazio Coldiretti e Filiera Italia si alterneranno esposizioni innovative su temi di attualità, iniziative e momenti di approfondimento con lo spazio dell’agricoltura 4.0 con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane ma anche l’oleoteca dove saranno svelati i segreti dell’oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti, l’enoteca dei vini autoctoni e gli show cooking dei cuochi contadini con i menu gourmet a km zero.

(Coldiretti Padova)