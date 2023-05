Elezioni amministrative 2023

La richiesta di tenere aperto il dialogo con gli amministratori locali è contenuta nel documento politico che in questi giorni Confartigianato Imprese Padova sta recapitando ai candidati sindaci di Piove di Sacco, Mestrino, Maserà, Solesino, Borgo Veneto, Codevigo, Villanova di Camposampiero, Casalserugo, Galzignano e Megliadino San Vitale.

Si tratta di dieci punti chiave che l’associazione ritiene particolarmente importanti per il futuro del territorio.

“Bisogna fare squadra con le amministrazioni locali per far fronte ad alcune sfide cruciali che abbiamo davanti – aggiunge il Vicepresidente di Confartigianato Imprese Padova e coordinatore dei Mandamenti Davide Lunardi-. Per fare questo, è necessario ragionare per obiettivi, nei diversi ambiti che abbiamo individuato: sostenibilità, energia e rigenerazione urbana, viabilità, digitalizzazione, fisco, capitale umano, welfare, reti e sicurezza”. Potenziamento delle infrastrutture viarie e digitali, sviluppo di energie rinnovabili, mobilità elettrica, semplificazione delle procedure relative alla riqualificazione: da questi obiettivi passa la modernizzazione del territorio, secondo Confartigianato.

“Oggi è necessario creare degli strumenti che consentano a chi vuole fare impresa di poter operare senza troppe imposte o vincoli burocratici – precisa Dall’Aglio-. Nello stesso tempo, agli imprenditori i territori devono garantire vantaggi competitivi”.

(Confartigianato Imprese Padova)