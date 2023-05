Un morto in Emilia Romagna per il maltempo. Allagamenti e abitazioni evacuate

MILANO (ITALPRESS) – Un anziano è morto travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, a causa del maltempo. Un’abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana. E’ possibile che una persona sia rimasta coinvolta.

Allagamenti si sono verificati a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. In particolare, sono partiti dal Comando di Milano alle 6.00 di questa mattina, due mezzi con 7 Vigili del Fuoco della colonna mobile per l’alluvione che sta interessando la Regione Emilia Romagna e in particolare le province di Bologna Forlì , Modena e Ravenna. Le squadre sono impegnate in numerosi interventi con esondazione di torrenti e canali irrigui, smottamenti, allagamenti diffusi e danni dovuti all’acqua.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Vigili del Fuoco