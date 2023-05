Napoli, Spalletti: “Questo Scudetto esce dagli schemi”

Le dichiarazioni del tecnico dei partenopei alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese



Roma, 3 mag. – Napoli a un passo dall’aritmetica vittoria dello Scudetto, domani a Udine la squadra potrebbe infatti festeggiare il titolo di Campione d’Italia. Oggi, nel frattempo, . Ve ne riportiamo uno stralcio: “Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrebbero dei vantaggi tutti quelli che fanno parte di questo sistema, non solo Napoli e il Napoli.

Udine una piazza significativa per me e la mia carriera. Mi fa piacere incontrare molte delle persone che lavorano lì in questo momento storico per la nostra storia. L’Udinese è una delle squadre che porta il maggior numero di uomini in area avversaria, bisogna stare attenti. Sottil era già allenatore in campo”.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)