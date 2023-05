In Emilia Romagna lotta alla siccità: sì alla risoluzione per costruire piccoli invasi

E’ stata approvata all’unanimità la risoluzione per la creazione di piccoli bacini di raccolta dell’acqua per fronteggiare la siccità e “per garantire la disponibilità idrica e adeguati stoccaggi per le produzioni agricole”. La richiesta di impegno alla Regione Emilia Romagna è stata votata in Commissione Politiche economiche presieduta da Manuela Rontini.

Incentivare l’incremento della resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici e quindi alle ondate di siccità che hanno messo a dura prova il comparto agricolo, costruendo piccoli invasi, e ampliandone la profondità, in tutto il territorio: è l’impegno chiesto alla Regione dalla risoluzione firmata da Marco Mastacchi (Rete Civica), Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi (Lega). I consiglieri hanno anche votato un emendamento di Matteo Daffadà (Partito democratico), Mastacchi e Rainieri che in parte ha riscritto il documento facendo uscire, alla fine, un testo condiviso.

