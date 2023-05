IL NO AL CIBO SINTETICO DEL CONSIGLIO E’ DIFESA DELLA NOSTRA IDENTITÀ

Continua la raccolta firme a sostegno del disegno di legge

“La petizione di Coldiretti che ha già raccolto 500mila firme a livello nazionale per dire no al “cibo artificiale” si arricchisce di due mozioni del Consiglio del Veneto approvate a larghissima maggioranza. I provvedimenti presentati dal presidente dell’intergruppo Lega-Liga Veneta, Alberto Villanova insieme ad altri consiglieri regionali e dal Presidente consiliare di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo insieme al suo gruppo, sono atti decisivi a sostegno della presa di posizione del Governo italiano per fermare una deriva che potrebbe ben presto coinvolgere l’Europa. Atti formali che impegnano la Giunta regionale a far convergere a Bruxelles tutte le politiche volte a contrastare la produzione di cibo sintetico”. E’ questo il commento del Direttore regionale Marina Montedoro che plaude alla approvazione avvenuta oggi a Palazzo Ferro Fini. “Difendere a livello europeo le identità produttive e la storia che c’è dietro ad ogni prodotto tipico è un nostro dovere che non può prescindere dal tenere una posizione ferma contro produzioni di laboratorio che, peraltro, non danno garanzie in termini di sicurezza alimentare. Il Veneto deve ribadire il suo fermo no e lo fa oggi, difendendo il patrimonio agroalimentare regionale – ricorda Coldiretti Veneto – che conta 380 Pat (Produzioni agroalimentari tradizionali) 18 Denominazioni di Origine Protetta, 18 ad Indicazione Geografica Protetta e 5 specialità tradizionali garantite a cui si aggiungono 14 vini DOCG, 29 DOC e 10 IGT. La Regione Veneto è la prima in Italia per quanto riguarda il fatturato proveniente da prodotti IG con un impatto economico pari a 3,7 miliardi di euro valore della produzione ed oltre 7 miliardi di produzione lorda vendibile. Dal punto di vista della zootecnica Coldiretti precisa che Veneto si concentra il 40% degli allevamenti avicoli italiani, oltre il 15% di quelli bovini e il 10% di quelli suini”.

(Coldiretti Padova)