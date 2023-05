Para Powerlifting, Italia chiude World Cup Tbilisi con 4 podi

ROMA (ITALPRESS) – Il Team Italia di Para Powerlifting rientra a casa dalla World Cup di Tbilisi, in Georgia, con 4 medaglie. Resta quindi invariato il bilancio dopo le 3 gare di ieri, perchè l’ultimo azzurro in competizione, Andrea Quarto, ha fatto tre alzate nulle nella categoria fino a 97 kg. Una giornata “no” per Quarto, che oggi sperava di guadagnare qualche kg sul ranking verso i Giochi di Parigi ma che purtroppo è “incappato” in una influenza intestinale, che lo ha debilitato.

“La gara non è andata come speravo a causa di questa brutta gastroenterite, che mi ha completamente tolto le forze. Mi dispiace, perchè sono chili che ho e che ho già sollevato più volte. Ripartiremo da qui per tornare a lavorare in palestra e arrivare preparati al prossimo appuntamento di Dubai”, ha detto Quarto.

