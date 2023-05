Padova straripante: batte Perugia 3-1 ed è in semifinale

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia 3-1

(18-25, 26-24, 34-32, 25-18)



Pallavolo Padova: Desmet 18, Crosato 5, Canella 1, Takahashi 5, Zoppellari, Guzzo 8, Zenger (L), Saitta 1, Gardini 16, Asparuhov 10, Volpato 2. Non entrato: Lelli (L). Coach: Jacopo Cuttini.



Sir Safety Susa Perugia: Plotnytskyi 4, Solé 13, Semeniuk 15, Rychlicki 13, Piccinelli (L), Ropret, Cardenas Morales 15, Mengozzi 7. Non entrati: Flavio, Giannelli, Herrera, Leon, Russo, Colaci (L). Coach: Andrea Anastasi.

Arbitri: Mattei – Bassan

Durata: 22’, 28’, 37’ 21′. Tot.: 1h48’

Spettatori: 2.805

Incasso: €18.521,32

MVP: Mathijs Desmet (Pallavolo Padova)

NOTE. Servizio: Padova errori 23, ace 10; Perugia errori 26, ace 2. Muro: Padova 6, Perugia 11. Ricezione: Padova 58% (28% prf), Perugia 59% (39% prf). Attacco: Padova 50%, Perugia 55%.

Una grande Padova batte Perugia in rimonta e conquista la semifinale dei PlayOff 5° posto. Bianconeri efficaci in battuta (10 ace, 4 di Gardini) e solidi in difesa. MVP dell’incontro è il belga Mathijs Desmet grazie ai suoi 18 punti, 3 ace con il 61% di efficacia. L’appuntamento è fissato per domenica prossima, quando i bianconeri torneranno a Monza per disputare la semifinale in gara unica del PlayOff 5° posto.

LA CRONACA. Dopo un avvio equilibrato, Padova sfrutta un attacco out di Semeniuk per allungare 8-5. A questo punto gli ospiti entrano prepotentemente in partita e infilano un contro break di 8-3 e costringono coach Cuttini a fermare il gioco (11-15). Al rientro è ancora Perugia ad avere in mano il gioco e aumenta il vantaggio (+7) fino a chiudere il primo parziale senza troppe difficoltà sul 18-25.

Nel secondo set è ancora equilibrio, i tentativi di allungo bianconero sono sempre ben limitati dalla squadra di Anastasi. A rompere gli indugi ci pensa Desmet che, in battuta, mette a dura prova la ricezione di Perugia e permette ai suoi di salire 22-20. Perugia aggancia Padova, Cuttini chiama time out e, nel finale punto a punto, la spuntano ai vantaggi i padroni di casa (26-24).

Inizio fulminante della Sir nella terza frazione (1-5) e coach Cuttini è costretto subito ad interrompere il match. Perugia sembra in controllo, ma Padova inizia a mettere pressione in battuta e con Gardini rimette tutto in discussione (16-16). I bianconeri, spinti a gran voce dalla Kioene Arena, salgono fino al +3 (21-18), ma gli ospiti non mollano e recuperano lo svantaggio. Come nel set precedente si va ai vantaggi e se li aggiudica nuovamente Padova con un tesissimo 34-32.

Nel quarto set Perugia spinge sull’acceleratore, ma Padova non permette la fuga e con l’ace di Gardini si riporta in parità (8-8). Con il passare dei minuti è ancora Padova a salire di intensità e aggressività e raggiunge un prezioso +5 (22-17) che si rivelerà decisivo per il 25-18 finale.

LA SINTESI DEL MATCH IN REPLICA SU TV7 SPORT. Una sintesi della sfida di questa sera sarà trasmessa martedì 2 maggio, alle ore 21 su Tv7 News (canale 19 del digitale terrestre, accedendo mosaico interattivo). Repliche nel corso della settimana sempre su Tv7 Sport con le stesse modalità. Per vedere la programmazione televisiva completa, visitate la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. Domenica prossima si giocheranno le semifinali tra Perugia e Modena e tra Monza e Padova. Sabato 13 maggio, invece, è in programma la finale che decreterà la squadra che parteciperà alla Challenge Cup 2023/2024.

Marco Volpato (Pallavolo Padova): “Chiudere così è straordinario. Una vittoria contro una squadra come Perugia è quello che volevamo per finire al meglio la nostra stagione in casa. Ora ci godiamo questa vittoria e poi ci prepareremo per affrontare Monza in questa bellissima semifinale”.

