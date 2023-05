Kaspersky supporta le sorelle Al Qubaisi nella nuova categoria di piloti di F1 tutta al femminile

Milano, 28 aprile 2023 Kaspersky è entusiasta di annunciare la sponsorizzazione delle donne pilota professioniste Amna e Hamda Al Qubaisi nella stagione inaugurale di F1 Academy, un nuovo progetto della serie di gare di F1 che aiuta a valorizzare e preparare le figure femminili a raggiungere i livelli più alti nella competizione. La partnership riflette la dedizione di Kaspersky nell’aiutare i giovani professionisti che condividono l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza.

Kaspersky supporta Amna e Hamda Al Qubaisi dal 2018. Da tempo le due donne pilota hanno promosso l’affermazione femminile in uno sport dominato dagli uomini, ottenendo risultati significativi. Amna, la più grande delle due, ha iniziato la sua carriera a 13 anni nel 2014 ed è diventata la prima donna degli Emirati Arabi Uniti a gareggiare in Formula 4 ed è stata anche la prima donna araba a vincere una gara di F4. Amna ha anche guidato un gruppo di donne pilota nei test di Formula E nel 2018. Hamda, la sorella minore, ha debuttato in Formula 4 nel 2019 e due anni dopo è diventata la prima donna a salire sul podio di un campionato F4.

Nell’ambito della stagione inaugurale della F1 Academy, Amna e Hamda gareggiano per il team olandese MP Motorsport, che ha anche squadre nelle serie F4, FRECA, F3 e F2. Saranno affiancare dalla pilota olandese Emely de Heus, che in passato ha gareggiato nel campionato monoposto femminile W Series.

Cinque squadre composte da tre piloti si sfidano in 21 gare nell’arco di sette weekend. Ogni evento prevede due sessioni di qualificazioni e tre gare, per garantire ai partecipanti alla competizione un tempo sufficiente in pista per esercitarsi e perfezionare le proprie tecniche in moda da aiutarli a farsi strada nelle principali categorie motoristiche.

“Sono grata a Kaspersky per avermi sostenuta nella realizzazione del mio sogno. L’impegno di Kaspersky per l’eccellenza e la professionalità si sposa bene con i valori di qualsiasi pilota professionista, che superare i propri limiti per poter mantenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri piloti”,ha osservato Amna Al Qubaisi.

“Insieme a Kaspersky, posso continuare a crescere professionalmente e raggiungere nuovi traguardi. L’impegno dell’azienda nel sostenere le professioniste mi incoraggia e mi sprona a lavorare ancora più duramente e a raggiungere maggiori successi. Spero che la nostra collaborazione mi aiuti a raggiungere nuovi traguardi”,ha commentato Hamda Al Qubaisi.

Il primo weekend di gara della stagione si svolgerà a Spielberg, in Austria, dal 28 al 29 aprile. Seguiranno gare in Spagna, Paesi Bassi, Italia, Francia e la gara finale negli Stati Uniti a fine ottobre.

“Kaspersky lavora da tempo per l’empowerment delle donne, sapendo che il talento non ha genere. Proprio come nel settore della cybersecurity, il motorsport è sempre stato un mondo dominato dagli uomini, ed è incoraggiante vedere iniziative che cercano di affrontare questa tendenza e di far progredire la diversità di genere. Auguriamo ad Amna e Hamda di avere successo nella stagione inaugurale della F1 Academy e speriamo che questo le aiuti a migliorare ulteriormente le loro capacità e a crescere professionalmente”, ha commentato Sandro Cisco, Head of Global Partnerships and Sponsorships di Kaspersky.

Kaspersky considera le iniziative volte all’empowerment delle persone e delle donne, in particolare, come una delle aree chiave della sua strategia di sviluppo sostenibile. Per supportare le donne, l’azienda si è concentrata sulla riduzione del divario tra i sessi nel campo dell’IT, realizzando diversi progetti per incoraggiarle a intraprendere una carriera nella cybersecurity. Una delle iniziative volte a creare un ponte tra donne e uomini è il progetto digitale Empower Women, con l’obiettivo di motivare un maggior numero di donne a intraprendere una carriera nel settore IT.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo sostenibile dell’azienda è possibile consultare il Sustainability Report di Kaspersky.

