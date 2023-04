Giani “Aeronautica ricerca ed innovazione, legame con Firenze forte”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Quello di oggi è un momento importante perchè l’Aeronautica militare ha voluto celebrare un suo anniversario significativo allestendo questa mostra a Firenze, primo esempio dei molti appuntamenti che organizzeremo per ricordare i 100 di questo corpo di forza armata. Aeronautica militare significa ricerca, innovazione e passi avanti rispetto ad un mondo sempre piùtecnologicamente avanzato che ha sempre trovato nell’aspirazione verso il cielo un suo obiettivo”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso dell’inaugurazione della mostra per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, svoltasi oggi a Palazzo Vecchio a Firenze.

“Questa mostra celebra un corpo militare che esiste perchè tutto nasce a pochi chilometri da qui, a Vinci, quando Leonardo per primo riuscì ad identificare, attraverso il volo degli uccelli, un modello che portò alla creazione dell’aliante e dell’aereo-ha aggiunto Giani-. Firenze inoltre ha sempre avuto un ruolo centrale nell’Aeronautica e nell’Aeronautica militare, basti pensare alla figura di Francesco Baracca a cui è anche dedicata una via centrale nella toponomastica della città e che si lega al suo aeroporto. Non posso poi non citare la scuola di scienze aeronautiche Giulio Douhet, una struttura viva, forte e vitale, e che vogliamo sia sempre più innovativa e al passo con le esigenze dell’Aeronautica stessa. Firenze vede con grande simpatia, identità e partecipazione emotiva la presenza della scuola di scienze aeronautiche. Come Regione Toscana sia al fianco di questa realtà e vogliamo con voi crescere in un legame costante e duraturo”. All’inaugurazione della mostra fotografica allestita in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio hanno partecipato anche il Generale Urbano Floreani, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, ed il presidente del Consiglio comunale di Firenze, Luca Milani.

